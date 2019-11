Venetië stevent af op nieuw hoogwaterrecord

In Venetië is woensdag de noodtoestand uitgeroepen vanwege de hoge waterstand. Het water heeft sinds 1966 niet meer zo hoog gestaan in de Italiaanse stad. Tot dusver vielen twee dodelijke slachtoffers, van wie één werd geëlektrocuteerd toen hij water probeerde weg te pompen. Een deel van de scholen in de stad is uit voorzorg gesloten.