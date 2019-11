Tesla bouwt nieuwe ‘gigafactory’ bij Berlijn

De nieuwe grote fabriek van autobouwer Tesla komt in de buurt van Berlijn. „Accu’s, aandrijflijnen en voertuigen, te beginnen met Model Y” komen straks van de lopende band in de Duitse hoofdstad, twitterde topman Elon Musk dinsdagavond. Het wordt de vierde ‘gigafactory’ van de bouwer van elektrische auto’s.

Elon Musk kondigde zijn plannen volgens het Duitse persbureau DPA aan tijdens de uitreiking van het Gouden Stuur, een Duitse autoprijs. Hij zei dat de fabriek in de buurt van de nieuwe luchthaven in de stad komt. Verdere details werden niet bekendgemaakt. Duitse media verwachten dat de fabriek duizenden banen zal opleveren.

Verschillende Europese regio’s hoopten de fabriek binnen te halen, waaronder Nederland. In 2016 zei toenmalig minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) zich daarvoor in te zetten. Het was al min of meer bekend dat dat niet zou lukken omdat Musk in juni liet weten dat de fabriek waarschijnlijk in Duitsland zou komen. Dat daarbij de keuze zou vallen op Berlijn werd echter niet verwacht. Vermoed werd dat de fabriek in de deelstaat Nedersaksen zou komen.

Tesla heeft momenteel drie functionerende autofabrieken. Een daarvan is de Tesla Factory in Californië. Later opende het merk zijn eerste ‘gigafactory’, waar zowel auto’s als accu’s gebouwd worden. Deze fabriek moet de grootste ter wereld worden en staat in de Amerikaanse staat Nevada. Gigafactory 2 staat in de staat New York en wordt momenteel geleased door Tesla-dochter SolarCity voor de productie van zonnepanelen. De derde fabriek is in aanbouw in Shanghai, China. Tesla heeft momenteel één fabriek in Europa. In Tilburg bevindt zich een deel van de distributie van Tesla en worden auto’s van de types Model S en Model X geassembleerd.