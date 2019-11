Sint-Maarten

Sinds dit jaar wonen we in een kinderrijke buurt in Utrecht. Na alle verhalen over gezonde traktaties nemen we de proef op de som. Ondanks de regen zingen de kinderen vol enthousiasme liedjes voor ons. We geven hun de keuze tussen een bakje snackpaprika’s en een bakje pepernoten. De kinderhandjes grijpen telkens zonder aarzeling gretig naar het bakje pepernoten. Als een buurjongetje wegloopt horen we hem nog net verontwaardigd tegen zijn moeder zeggen: „Ze denken toch niet echt dat wij paprika lusten?”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 13 november 2019