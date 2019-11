Praat ik met de kinderen over de woede op mijn ex?

Vader: „Mijn ex en ik gaan momenteel door een lastige fase. Ik heb iets ontdekt en ben daar heel boos en verdrietig over. Zij blijkt toch een relatie met een goede vriend van mij te hebben wat ik voor de scheiding al vermoedde, maar nooit is toegegeven. De communicatie loopt heel stroef en met mijn ex valt er niet over te praten. Daar waar het me het afgelopen jaar goed lukte om vrolijk en ontspannen te zijn bij overdrachten en andere keren tegenover mijn ex als de kinderen erbij waren, gaat dat nu echt niet. Dit gaat niet aan mijn dochters (10 en 12) voorbij. Ik weet alleen niet wat te doen, er met ze over praten, niks zeggen? Kan het kwaad als ik eerlijk ben en zeg dat ik boos ben op hun moeder? Of wat doe ik ermee?”

Bespreken van gevoelens met de kinderen

Liesbeth Groenhuijsen: „Net doen of de boosheid er niet is, dát is pas erg. Kinderen merken het toch, als je het niet toelicht vullen ze het zelf in, en de fantasie van kinderen maakt de wereld vaak beangstigender dan de werkelijkheid. Misschien denken ze: papa is boos op míj.

Liesbeth Groenhuijsen is klinisch pedagoog.

„Natuurlijk willen we kinderen niet onnodig belasten, maar het leven ontrolt zich, daar horen ingewikkelde dingen bij. Bespreken van gevoelens in kind-adequate termen is een pedagogische kans, ook die van boosheid. ‘Jullie hebben vast gezien dat ik een beetje anders doe dan normaal, dat komt omdat ik even boos ben op mama.’

„Vergelijk het met iets wat het kind zelf meemaakte in een ruzie, vraag haar hoe zij dat toen deed, zo maakt u een lus met hun eigen wereld. ‘Jij had ook laatst ruzie met iemand, dat was lastig hè, hoe heb je dat opgelost?’

„Benadruk dat u het probeert te verwerken en meld hun ook als u het met uw ex heeft opgelost. Niet om uw hart te luchten natuurlijk, dat doet u bij een volwassene, maar steeds met als uitgangspunt dat u uw kinderen zo iets kunt leren hoe met problemen om te gaan. Ik zou niet te veel gaan uitleggen wat er gebeurd is.”

Praat eerst met uw ex over uw boosheid

Catrin Finkenauer: „Conflicten bespreken met kinderen kan goed zijn om te laten zien dat een relatie ook weer te repareren valt. Maar wat gaat hier gebeuren als u er met hun moeder niet over kunt praten? De kinderen gaan toch aan hun moeder vragen: ‘Waarom is papa boos op jou?’ En dan zegt zij mogelijk: ‘Dat weet ik niet.’ Of zelfs: ‘Ik ben ook boos op papa.’

Catrin Finkenauer is hoogleraar jeugdstudies aan de Universiteit Utrecht, en gespecialiseerd in geheimhouding.

„Een scheiding, inclusief de weg ernaartoe en de nasleep ervan, is een potentieel explosieve cocktail van tegengestelde belangen en negatieve emoties die snel hoog kunnen oplaaien. U wilt niet met uw kinderen in een dergelijk gecompliceerd verhaal terechtkomen waarin ouders allebei hun gelijk proberen te halen.

„Perspectief nemen en reguleren van de eigen emoties ten aanzien van de ex-partner en kinderen is een van de belangrijkste en tevens een van de moeilijkste opdrachten aan gescheiden ouders. Het is voor kinderen in deze leeftijdsfase belangrijk dat ouders een verhaal over de scheiding vertellen dat met elkaar overeenkomt.

„Probeer eerst hierover nog eens duidelijk met uw ex te praten, en ook over uw gevoelens van boosheid. Afhankelijk van de uitkomsten daarvan kunt u eerst zelf bepalen welke plek u uw boosheid wilt geven. Anders zadelt u uw kinderen er toch te veel mee op.”