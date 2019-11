Populaire, onzuinige suv doet milieuwinst elektrische auto teniet

De aanhoudende populariteit van grote passagiersauto’s, suv’s, doet de milieuwinst van de opkomende elektrische auto’s voor een groot deel teniet. In 2040 zorgt de onzuinige sports utility vehicle voor een extra consumptie van 2 miljoen vaten olie per dag. Die energievraag is de helft van de oliebesparing die wordt gerealiseerd dankzij de 330 miljoen elektrische auto’s die in 2040 vermoedelijk wereldwijd rondrijden. Momenteel doen de suv’s de milieuwinst van elektrische auto’s volledig teniet.

Dat blijkt uit de jaarlijkse World Energy Outlook van het Internationaal Energieagentschap (IEA) dat woensdag is verschenen. De helft van alle verkochte auto’s in de Verenigde Staten bestaat nu al uit suv’s die door hun omvang minder gemakkelijk te elektrificeren zijn. Voor Europa gaat het momenteel om 35 procent van de nieuwkoop, in China om 40 procent. Gemiddeld verbruikt een suv een kwart meer benzine dan een conventionele, kleinere auto.

Wereldwijd rijden er 1,1 miljard auto’s rond. Dat is de helft meer dan tien jaar geleden, en passagiersauto’s verbruiken een kwart van de totale olieconsumptie. Met een groei in 2018 van maar liefst 65 procent reden eind vorig jaar 5 miljoen elektrische auto’s op de weg.

Die elektrische auto’s zijn op dit moment bij lange na niet in staat om het extra benzineverbruik van de grote suv’s te compenseren. Sinds 2010 zorgden deze auto’s voor een extra consumptie van een half miljoen vaten per dag, Elektrische auto’s zorgden in de afgelopen acht jaar voor een milieuwinst van 100.000 vaten olie per dag.

Olieconsumptie blijft gelijk

Die elektrische auto’s zorgen de komende twintig jaar wel voor de basis – driekwart – van de verkoopgroei. In 2040 rijden er 1,7 miljard fossiele auto’s rond, tegen 330 miljoen elektrische auto’s. Extra eisen op het gebied van efficiëntie zullen dan zo’n 9 miljoen vaten besparen. Ondanks deze reductie en ondanks de opkomst van elektrische auto’s blijft de olieconsumptie door auto’s met 21 miljoen vaten in 2040 bijna gelijk.

Bij zijn prognoses gaat het IEA uit van scenario’s waarbij (alleen) reeds aangekondigde beleidsmaatregelen door regeringen worden uitgevoerd. In het scenario dat overheden hun autobeleid veel duurzamer maken, is het mogelijk dat er in 2040 900 miljoen elektrische auto’s zijn. In dat geval zouden passagiersauto’s niet 21 miljoen maar 8 miljoen vaten olie per dag verbruiken.

Het IEA denkt dat de mondiale energiebehoefte tot 2040 jaarlijks met 1 procent stijgt. De helft van deze toename wordt duurzaam geproduceerd, vooral door zonnepanelen. Op dit moment verbruikt de wereld dagelijks 97 miljoen vaten olie en, bij het huidige overheidsbeleid, neemt deze hoeveelheid tot 2025 elk jaar met 1 miljoen toe. Vervolgens neemt de groei af: in 2040 komt de consumptie op 106 miljoen vaten.