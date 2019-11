Palestijnen: 9 doden in Gaza door Israëlische luchtaanvallen

Bij luchtaanvallen op de terroristische groepering Islamitische Jihad in de Gazastrook zijn woensdag negen Palestijnen om het leven gekomen. Dat melden Palestijnse autoriteiten, schrijft persbureau Reuters. Israël voerde maandag een aanval uit op een commandant van terreurgroep Islamitische Jihad, die daarbij om het leven kwam.

Het dodental sinds maandag komt daarmee op negentien. Hoeveel daarvan burgerdoden zijn, is onduidelijk. Ook zouden sindsdien nog eens vijftig mensen gewond zijn geraakt, schrijft Haaretz. In reactie op de dood van commandant Baha Abu al-Atta werden woensdag door de groepering luchtaanvallen op Israël uitgevoerd. Dinsdag werden ook al tweehonderd raketten afgevuurd. Het is onduidelijk of daarbij aan de Israëlische kant slachtoffers zijn gevallen.

Verdere escalatie

Israël heeft Islamitische Jihad gewaarschuwd dat het leger de leider van de groepering, Ziad al-Nakhla, zal doden als de aanvallen op het land aanhouden, schrijft The Jerusalem Post. Islamitische Jihad heeft gezegd zich niet te zullen terugtrekken, waardoor het geweld mogelijk verder escaleert.

Al-Atta was een belangrijke bevelhebber van de door Iran gesteunde Palestijnse groepering Islamitische Jihad. Volgens Israël zou hij aanvallen hebben voorbereid op het land. Eerder zei de Palestijnse groepering Hamas dat de dood van de bevelhebber „niet onbestraft zou blijven”. Toch zou Hamas dinsdag wel betrokken zijn geweest bij onderhandelingen over een staakt-het-vuren tussen de twee partijen.