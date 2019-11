Kopstuk Brabantse onderwereld Martien R. aangehouden in Oss

Martien R. is woensdag bij een grote politieactie in Oss aangehouden op verdenking van lidmaatschap van een crimineel netwerk, verboden wapenbezit en drugshandel. Dat meldt de politie. R. werd rond 10.30 uur klemgereden. Bij een inval op een woonwagenkamp in Oss werden rond dezelfde tijd twee andere mannen van 55 en 26 jaar aangehouden.

Volgens de politie zijn de drie kopstukken van een familie die zich bezighoudt met drugshandel en betrokken is bij ernstige geweldsdelicten. Op het woonwagenkamp zouden R. en zijn familie de criminele activiteiten hebben uitgedacht.

Het kamp is volledig afgesloten. De politie zoekt samen met defensiespecialisten en de Belastingdienst naar geld, drugs en vuurwapens. Omdat het onderzoek op het kamp enkele dagen kan duren, krijgen bewoners elders onderdak. Het kamp werd in de afgelopen jaren vaker doorzocht. Ook op andere plekken in Oss doet de politie onderzoek.

Martien R. werd eerder verdacht van de moord op Hans van Geenen, die in september 2008 op de A73 bij Nijmegen werd geliquideerd. Hij werd door de rechtbank veroordeeld tot een celstraf van 23 jaar, maar in hoger beroep werd hij in 2012 vrijgesproken.