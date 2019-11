Kabinet stelt pensioenkortingen uit

Het kabinet gaat de regels rond pensioenverlagingen tijdelijk versoepelen. Pensioenfondsen krijgen een jaar langer de tijd om hun financiële situatie te verbeteren. Daardoor zullen veruit de meeste uitkeringen van gepensioneerden en opgebouwde pensioenrechten van werknemers waarschijnlijk niet verlaagd hoeven worden. Dat bevestigen Haagse bronnen na berichtgeving in De Telegraaf.

Ook hoeven pensioenfondsen komend jaar nog niet hun premies te verhogen. Ze mogen nog een jaar aankijken of hun financiële situatie verbetert. Volgende week zal minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken, D66) de details van zijn versoepeling bekendmaken in een brief aan de Tweede Kamer.

Nieuwe ondergrens

Het ziet ernaar uit dat de pensioenverlagingen in ieder geval bij de vier grootste pensioenfondsen (ABP, Zorg en Welzijn, PMT en PME) komend jaar van de baan zijn. Wel komt er naar verluidt een nieuwe, lagere, financiële ondergrens waar pensioenfondsen eind dit jaar boven moeten blijven. Anders moeten ze alsnog pensioenverlagingen doorvoeren. Mogelijk zullen sommige fondsen daardoor toch moeten korten.

Het kabinet komt zo tegemoet aan de groeiende druk van vakbonden en de oppositiepartijen GroenLinks en PvdA. Zij dreigden de afgelopen weken met acties als het kabinet de pensioenverlagingen zou laten doorgaan. GroenLinks en PvdA zeiden zelfs dat ze dan hun steun voor de vernieuwing van het pensioenstelsel zouden intrekken.

Lees ook: Het pensioenfonds voor priesters presteert nog prima