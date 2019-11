Jesse Klaver op Times-lijst met ‘leiders van de toekomst’

GroenLinks-leider Jesse Klaver is door Time Magazine uitgeroepen tot een van de belangrijkste leiders van de toekomst in de zogeheten Time 100 Next. Dat maakte het Amerikaanse tijdschrift woensdag bekend.

Lees ook over Sarah Mardini: Vluchteling, heldin, en nu gevangene

Klaver is de enige Nederlander die in de lijst wordt genoemd. Ook de Amerikaanse presidentskandidaat Pete Buttigieg, de Oegandese artiest Bobi Wine en de Syrische hulpverlener Sarah Mardini werden in de lijst opgenomen.

Klaver staat volgens het tijdschrift symbool voor de „groene politieke golf” in meerdere Europese landen. „Klaver heeft zijn partij bijna weten te verviervoudigen”, schrijft Time. Met zijn succes is de 33-jarige Klaver „het toonbeeld geworden van een grotere verschuiving”.

Hoewel het tijdschrift jaarlijks meerdere lijsten samenstelt met mensen die iets bijzonders hebben bereikt, is het de eerste keer dat Times een overzicht maakt met de belangrijkste talenten. Ook de Amerikaanse artiest Billie Eilish, de Ierse schrijfster Sally Rooney en de Amerikaans-Cambodjaanse chef Nite Yun werden opgenomen.