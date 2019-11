Jacqueline Bongartz wordt zakelijk directeur Stedelijk

Jacqueline Bongartz wordt de nieuwe zakelijk directeur van het Stedelijk Museum Amsterdam. Samen met de eerder benoemde directeur Rein Wolfs zal Bongartz vanaf 1 december de statutaire directie van het museum vormen. Wolfs is de voorzitter van de directie.

Bongartz (Leiden, 1966) neemt de dagelijkse en zakelijke leiding van het Stedelijk op zich. Daarnaast zal ze verantwoordelijk zijn voor de organisatorische kant van het museum.

Bongartz brengt, volgens het persbericht van het museum, meer dan 25 jaar zakelijke ervaring met zich mee in financiële en leidinggevende functies. Recent was ze financieel directeur bij Blokker, Ballast Nedam en Vialis, onderdeel van bouwonderneming VolkerWessels. Eerder was zij partner bij het accountants- en adviesbureau KPMG. Bongartz was ook enkele jaren penningmeester van de Nederlandse Galerie Associatie.

Rein Wolfs zegt in het persbericht dat hij zich verheugt op de samenwerking. Truze Lodder, de voorzitter van de raad van toezicht, noemt Bongartz een goede communicator die „begrijpt welke opdracht het Stedelijk Museum heeft”.

Met de benoeming van Bongartz is de directie en het toezicht van het museum weer compleet. De afgelopen twee jaar vertrokken achtereenvolgens zakelijk directeur Karen van Gilst, directeur Beatrix Ruf en de volledige raad van toezicht van het museum – veranderingen die met veel heibel gepaard gingen. Interim-directeur Jan Willem Sieburgh heeft het museum de afgelopen twee jaar geleid. Hij neemt eind november afscheid.