Google komt met mogelijkheid betaalrekening te openen

Vanaf volgend jaar wordt het mogelijk om een betaalrekening te openen bij Alphabet, het moederbedrijf van Google. Dat meldt The Wall Street Journal woensdag. Het is niet duidelijk of de dienst met de voorlopige naam ‘Cache’ eerst alleen beschikbaar wordt in de Verenigde Staten of dat die ook naar Europa komt.

Alphabet werkt samen aan het project met Citigroup, een van de grootste Amerikaanse banken, en een kleine kredietinstelling die gelieerd is aan de Californische Stanford University.

Alphabet heeft reeds een betaaldienst, Google Pay. Daarmee kunnen klanten online betalingen verrichten. Die transacties verlopen via rekeningen en creditcards die aan het Google Pay-account gekoppeld zijn. Vanaf volgend jaar wordt het dus mogelijk bij Alphabet zelf een rekening af te sluiten.

Facebook-topman Mark Zuckerberg houdt hoop dat de digitale munt libra slaagt, maar de ‘Zuck buck’ is nog ver weg

Betaalgegevens zijn interessant

Alphabet is het zoveelste techbedrijf dat zich op financiën stort. Facebook wil een eigen munt, de libra, lanceren. Apple kondigde deze zomer een eigen creditcard aan. Amazon gaat ook de mogelijkheid bieden een betaalrekening te openen.

De financiële sector is interessant voor techbedrijven omdat ze daarmee waardevolle informatie kunnen verzamelen over de betaal- en koopgewoonten van klanten. Met die informatie kunnen, bijvoorbeeld, gerichte advertenties geplaatst worden.

Critici beschuldigen Alphabet ervan de data die het via Google Pay binnenkrijgt te gebruiken voor advertentiedoeleinden. Het techbedrijf ontkent dat. Ook zegt Alphabet informatie van gebruikers niet aan adverteerders door te verkopen.