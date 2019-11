Goldlink overtuigt uitverkochte Melkweg met aanstekelijke stijlmix

Goldlink is geen alledaagse rapper. Op zijn laatste album Diaspora werkt hij voor een trage r&b-song samen met Khalid, maar schakelt hij ook Wizkid en Maleek Berry in voor flinke Afrikaanse tinten. Het is die mix die de Melkweg dan ook snel in lichterlaaie zet.

De rapper uit Washington is fit, verstaanbaar en timet zijn snerpende raps goed, terwijl hij van links naar rechts over het podium stuitert. Soms als een silhouet voor het scherm, dat bij elke track anders oplicht en zo letterlijk een kleur geeft aan de nummers.

Het is de aanstekelijke mix van stijlen waarop hij ze drapeert die het feestje maakt. Invloeden uit house, disco, r&b en trap weeft hij door zijn tracks, maar het zijn de nummers met de Caribische, Zuid-Amerikaanse en Afrikaanse swing die het publiek laten golven.

Sneer

Toch verandert de show even in een heerlijk grimmig hiphopconcert. „Jullie weten wat er afgelopen weekend is gebeurd tijdens het Camp Flog Gnaw-festival, toch? Dat komt doordat die oude mannen niet stil kunnen blijven als het hun tijd niet meer is”, sneert hij fel. Op dat Amerikaanse festival werd surprise-act Drake van het podium gejoeld omdat het publiek duidelijk op iemand anders had gehoopt.

„Ik ga volgend jaar een samenwerkingsalbum uitbrengen. Met wie? Daar komen jullie snel genoeg achter.” Vervolgens klinkt de stem van Pusha-T door de speakers, niet toevallig degene die Drakes carrière eerder al een deukje toebracht. Er wordt nog even uitgedanst bij een paar nummers, maar ondergetekende zit met zijn hoofd al in 2020: als de gezamenlijke show van Pusha-T en Goldlink maar wat langer duurt, want deze wereldreis door stijlen in een uurtje vloog voorbij.

Pop Goldlink Gehoord: 12/11 Melkweg, Amsterdam. Herh: 23/11. Inl: goldlink.info ●●●●●