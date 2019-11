EY wees OM op verdachte Caribische deals van Damen

Accountant EY heeft opsporingsdienst FIOD op het spoor gezet van verdachte miljoenentransacties van Damen Shipyards in het Caribisch gebied, tijdens een inval begin 2017 in het Rotterdamse kantoor van EY. Een partner van EY wees de opsporingsambtenaren op het exorbitante bedrag van ruim 32 miljoen euro dat Damen had toegezegd aan de Caribische tussenpersoon Stephen Hobson. De inval bij EY was in het kader van een corruptie-onderzoek naar de scheepsbouwer in Gorinchem, waar de FIOD ook binnenviel.

Dit blijkt uit het zogeheten ‘Caribische feitenoverzicht’ uit het onderzoek dat codenaam ‘Bagdad’ kreeg. Het OM stuurde het overzicht in de zomer van 2018 naar diverse Caribische landen, als voorbereiding op een internationaal overleg over het onderzoek naar verdachte betalingen door Damen. Uitgenodigd waren, aldus de Bahama’s Tribune, vertegenwoordigers uit Trinidad & Tobago, Barbados, Bahama’s en het Verenigd Koninkrijk.

In het feitenoverzicht staat dat de FIOD tijdens de inval bij EY niet specifiek op zoek was naar omkoping in het Caribisch gebied. Maar één van de partners van het kantoor wees de dienst op de ‘rode vlaggen’ die het in 2015 had gevonden in de boeken van de scheepsbouwer. Eén daarvan was de betrokkenheid bij de deal van de Trinidadiaanse minister en voormalig bestuurder van wereldvoetbalbond FIFA, Jack Warner. Warner wordt nu internationaal gezocht vanwege corruptie bij de FIFA.

Belangrijker nog waren de torenhoge bedragen die aan Hobson waren toegezegd voor zijn bemiddeling bij twee grote deals in de Bahama’s en Trinidad & Tobago. Hobson mocht zeker 32 miljoen euro declareren, aldus EY. De accountant had niet kunnen vaststellen of dat bedrag in verhouding stond tot de hoeveelheid werk die Hobson had verricht, vertelde de partner. Bij de verkoop van negen schepen aan de Bahama’s ging het volgens EY om 12 miljoen euro aan commissies, bij de twaalf schepen aan Trinidad om zeker 19 miljoen. EY noemde deze bedragen, omgerekend 12 procent of meer van de contractsom, tegenover de FIOD verdacht. De Nederlandse overheid en ook Damen zelf hanteren immers 5 procent commissie als bovengrens.

Claim van 20 miljoen

Daarnaast tipte EY de opsporingsambtenaren over een verdachte overboeking door Hobson van bijna 11 miljoen euro naar een brievenbusfirma op de Bahama’s, waarvan hij zelf bestuurder was. Hobson wilde hierover tegenover de accountants geen openheid geven, waarna EY Damen verbood nog meer openstaande facturen van Hobson te betalen. De Brit claimt inmiddels meer dan 20 miljoen euro bij Damen, bleek eerder uit onderzoek door NRC.

In het Caribisch gebied is onrust ontstaan na recente publicaties in NRC, de Trinidad Express en de Bahama’s Tribune over het corruptieonderzoek. De voormalige minister van nationale veiligheid van de Bahama’s liet weten „verbijsterd” te zijn over de commissies. De aanvoerder van de oppositie in het Bahamaanse parlement in de tijd van de aankoop wijst er nu in de pers op dat de prijs destijds om onduidelijke reden met 8 miljoen dollar omhoog ging, terwijl het aantal schepen van 11 naar 9 zakte.

In Nederland staat het onderzoek grotendeels stil door de claim van de Damens advocaat dat de in beslag genomen stukken onder zijn beroepsgeheim vallen. Volgens het feitenrelaas gaat dit om de digitale documenten. Damen, het OM en EY reageren niet.