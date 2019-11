Europese manier van leven wordt toch niet beschermd

De ‘Europese manier van leven’ zal de komende jaren toch niet beschermd worden. De opdracht van de nieuwe Eurocommissaris die hiervoor verantwoordelijk zou worden, is woensdag door aankomend commissievoorzitter Von der Leyen aangepast. In plaats van ‘Protecting our European Way of Life’, gaat de Griek Margaritis Schinas zich nu bezighouden met ‘Promoting our European Way of Life’.

De sociaaldemocraten haalden de aanpassing woensdag binnen als een overwinning. De portefeuilletitel oogstte de afgelopen maanden felle kritiek. Bovenal omdat Schinas zich als ‘beschermheer’ van de ‘Europese manier van leven’ bezig zou gaan houden met migratie- en asielbeleid. Het impliceerde, aldus veel Europarlementariërs, dat Europa beschermd zou moeten worden voor mensen van buiten.

Tijdens zijn hoorzitting in het EP kreeg Schinas het stevig te verduren. „Uw portefeuilletitel is onverdedigbaar en giftig!”, zei D66-Europarlementariër Sophie in ’t Veld. „Het zaait verdeling, het is koren op de molen van de populisten.”

Niet laten kapen

Tot deze week verdedigde Von der Leyen de titel met verve: het was volgens haar juist belangrijk op te komen voor de ‘Europese manier van leven’ en de definitie daarvan niet te laten kapen door rechts-populisten. Maar woensdag bleek ze plotseling toch om: Schinas zal nu verantwoordelijk worden voor het ‘bevorderen’ van de Europese manier van leven.

De aanpassing is onderdeel van een pakketje tegemoetkomingen aan de sociaaldemocraten. Zo wordt aan de titel van de commissaris voor banen ook ‘sociale rechten’ toegevoegd en wordt de portefeuille van de Italiaanse sociaaldemocraat Paolo Gentiloni iets uitgebreid.

Nog drie kandidaten

De timing van de concessie is opvallend. Donderdag beginnen de hoorzittingen van de drie kandidaat-commissarissen die nog ontbreken in de commissie-Von der Leyen. Met name de positie van de Franse kandidaat Thierry Breton is precair. Veel Europarlementariërs vrezen belangenverstrengeling bij de Fransman die pas zeer recent terugtrad als topman van IT-bedrijf Atos.

Ook onder sociaaldemocraten klonk de afgelopen dagen felle kritiek op Breton, die een achtergrond heeft als christendemocraat. Door de concessies van Von der Leyen zullen de sociaaldemocraten hem nu misschien soepeler tegemoet treden.

In ’t Veld vindt de aanpassing „een verbetering, maar behoorlijk kosmetisch”. Het irriteert haar vooral dat de aankondiging door de sociaaldemocraten werd gedaan, terwijl Von der Leyen tot woensdagochtend vol bleef houden niets te veranderen. „Ze had deze titel gewoon zelf moeten intrekken. Het politieke signaal is hier: ik speel spelletjes met het parlement. En dat vind ik kwalijk.”