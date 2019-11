Roos van der Heiden (36) is boekbinder in Utrecht. Ze volgde een opleiding beeldende kunst aan de HKU, de hogeschool in Utrecht, maar koos voor een opleiding tot boekbinden na een baan in de universiteitsbibliotheek. „Wauw, al die boeken, dacht ik: kan ik die niet zelf maken?” Bovendien, zegt Van der Heiden, wilde ze graag met haar handen werken.

Op dit moment restaureert ze vooral boeken, daar is het meeste werk in te vinden. Klanten zijn verzamelaars, of mensen met een bijzonder jeugdboek of familiefotoalbum. „Elk boek heeft weer een ander probleem. Veel zit aan de rugzijde, toch is geen boek hetzelfde. En je wilt ook recht doen aan de geschiedenis ervan.”