Eis in hoger beroep: vijf maanden cel oud-staatssecretaris Linschoten

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag in hoger beroep een celstraf van vijf maanden, waarvan drie voorwaardelijk, geëist tegen oud-staatssecretaris Robin Linschoten, vanwege belastingontduiking. Dat meldt persbureau ANP. De eis is gelijk aan de straf die de rechtbank van Amsterdam ruim twee jaar geleden aan Linschoten oplegde. Linschoten ging daarna in beroep.

Linschoten, namens de VVD staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het eerste kabinet-Kok, zou tussen 2010 en 2012 te lage btw-aangiftes hebben gedaan vanuit zijn twee bv’s. Zo zou hij voor meer dan 100.000 euro aan vennootschapsbelasting hebben ontdoken. Linschoten erkent slordig en laks te hebben gehandeld, maar ontkent moedwillig fraude te hebben gepleegd.

Jongste Kamerlid ooit

Het OM had er twee jaar geleden al moeite mee dat een oud-staatssecretaris, die ook functies bekleedde bij de DSB Bank en de Sociaal-Economische Raad, de regels van het ondernemerschap niet zou kennen en herhaalde dat standpunt woensdag.

In 1982 werd Linschoten het jongste Tweede Kamerlid ooit, nadat hij op 25-jarige leeftijd namens de VVD lid werd van het parlement. Twaalf jaar later werd hij staatssecretaris. Wegens een affaire rond het College van Toezicht Sociale Verzekeringen (Ctsv) trad hij twee jaar later alweer af.