Corruptieonderzoek stad Den Haag richt zich ook op vastgoeddeal

Het corruptieonderzoek tegen de Haagse ex-wethouder Richard de Mos is groter dan toe nu bekend. Naast het verlenen van vergunningen aan bevriende ondernemers richt het onderzoek zich ook op het bevoordelen van partijgenoten bij de verkoop van gemeentelijk vastgoed. Een miljoenendeal werd doorkruist door de inval in het stadhuis, zo blijkt uit onderzoek van NRC.

Het gaat om het complex De Schilde, een voormalige Philipsfabriek nabij het Zuiderpark, dat startende bedrijven huisvest en getaxeerd was op circa drie miljoen euro. Voor dat pand was een zakenduo in de markt: Atilla Akyol en Michel Zaadhof, partijgenoten van De Mos. De Rijksrecherche heeft maandag getuigen gehoord over de voorgenomen deal.

Tot nu toe was bekend dat Richard de Mos en Rachid Guernaoui van de Groep de Mos verdacht worden als wethouders tegen betaling vergunningen geregeld te hebben. Ook twee (kandidaat-)raadsleden van lokale partij zouden betrokken zijn bij de corruptie.

De naam van projectontwikkelaar Michel Zaadhof is nieuw in het onderzoek. Hij is algemeen directeur van NU Projectontwikkeling in Den Haag en bestuurslid van Groep de Mos. Zaadhof is het vijfde partijlid dat opduikt in de affaire. Hij is geen verdachte, laat Zaadhof desgevraagd weten.

Dat is zijn zakenpartner Atilla Akyol wel. Hij is uitbater van het Haagse zalencentrum Opera. Volgens justitie bemachtigde hij dit jaar onder verdachte omstandigheden gemeentelijke nachtvergunningen. Akyol, die geen bezwaar heeft tegen het vermelden van zijn volledige naam, was vorig jaar kandidaat-raadslid voor De Mos en financierde de partij. Justitie meldde dat dat gebeurde in ruil voor gunsten, waaronder vertrouwelijke informatie afkomstig van De Mos en Guernaoui.

Akyol kwam opmeten

Huurders van De Schilde verklaren tegenover NRC hoe Akyol al in maart dit jaar het complex kwam „opmeten”. Akyol wilde er arbeidsmigranten huisvesten en een restaurant uitbaten. Verantwoordelijk wethouder Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) wist daar niets van, zo verklaren gemeentelijke bronnen.

Volgens dezelfde bronnen is Van Tongeren in de loop van dit jaar door De Mos politiek onder druk gezet om het pand uit haar portefeuille te halen en aan hem over te dragen. Uit gemeentelijke documenten blijkt dat De Mos op 16 juli inderdaad verantwoordelijk werd voor het pand, waarna het college van B&W op 10 september instemde met een verkoop.

In de nazomer presenteerde projectontwikkelaar Zaadhof zich bij de huurders van De Schilde als toekomstig eigenaar. Daarbij zei hij UrbanMade te vertegenwoordigen, een dochteronderneming van NU Projectontwikkeling. „Hij gaf ons twee weken de tijd om na te denken over onze plek in het pand na de verkoop”, zegt huurder Stefan Coster. Voordat de twee weken voorbij waren viel de Rijksrecherche binnen bij de wethouders en bij drie Haagse ondernemers, onder wie Akyol.

Akyol en Zaadhof werkten samen om De Schilde te kopen, bevestigt Roderik Wuite, directeur van het gemeentelijk bedrijf dat het gebouw exploiteert. „Ze trokken als team op”, aldus Wuite. In de week na de inval van de Rijksrecherche lieten Akyol en Zaadhof de gemeente per e-mail weten af te zien van De Schilde. „We hebben gemeld dat vanwege alle commotie onze verkenning was stopgezet”, zegt Michel Zaadhof.

Gemeente ‘vroeg mee te denken’

Akyol zegt tegen NRC dat zijn „vriend” Zaadhof op verzoek van hem en van de gemeente „meegedacht” heeft over de toekomst van het pand. Het zou de gemeente zijn geweest die hem vroeg om arbeidsmigranten te huisvesten, aldus Akyol. „Elders in de stad moesten die weg omdat de gemeente voor die locatie andere plannen had.”

Het blijkt te gaan om een stuk gemeentegrond naast De Uithof, een sportcentrum van Eugène de la Croix. Deze Haagse ondernemer is eveneens financier en voormalig kandidaat-raadslid van De Mos. Als wethouder wilde De Mos dat de op de gemeentegrond wonende arbeidsmigranten vertrokken naar De Schilde.

Bij De Uithof zou dan ruimte komen voor attractiepark Plopsaqua, van het Belgische concern Plopsaland. Directeur Steve Van den Kerkhof van Plopsaland zegt desgevraagd inderdaad te zijn benaderd door de gemeente. Hij had interesse. Deze zomer is hij op De Uithof ontvangen door Eugène de la Croix.

De betrokkenheid van Zaadhof, Akyol en De la Croix bij de voorgenomen transacties is opvallend. Het trio is niet alleen verbonden met de Groep de Mos maar blijkt ook deel uit te maken van een door Richard de Mos opgerichte „klankbordgroep”. Zaadhof: „Wij komen vaker met meerdere ondernemers bijeen om met De Mos te brainstormen.”

Justitie zegt niet in te kunnen gaan op vragen over het lopende onderzoek. De Mos wil niet reageren. Hij verwijst naar zijn advocaat Peter Plasman. Die zegt: „De Mos heeft de beschuldiging weersproken. Hij ziet de uitkomst van het onderzoek met vertrouwen tegemoet. Wij hebben besloten het vooralsnog daarbij te laten.”

