Chemiebedrijf Chemours vervoerde GenX illegaal naar België

Het Nederlandse chemiebedrijf Chemours heeft afval met de schadelijke stof GenX illegaal naar België vervoerd. Het bedrijf had niet de juiste vergunning aangevraagd voor het transport. Dat schrijft minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen, D66) woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Het afval was afkomstig uit Italië en lag tijdelijk opgeslagen bij het chemiebedrijf in Dordrecht. Hierna is het voor verbranding afgevoerd naar Indaver in België. Omdat het afval onder meer een zeer hoge concentratie GenX bevatte, had hiervoor een andere vergunning aangevraagd moeten worden.

De autoriteiten in België zijn hierdoor „onjuist geïnformeerd”, schrijft de minister. Ook het transportbedrijf was niet op de hoogte dat het afval GenX bevatte. Hierdoor is een latere lading ook besmet geraakt met de schadelijke stof. De Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD) en de DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR) onderzoeken of verdere besmetting heeft plaatsgevonden. Het is nog niet bekend of de Vlaamse autoriteiten stappen ondernemen tegen het bedrijf.

Schadelijk

Chemours gebruikt GenX bij het produceren van teflonlagen, zoals voor antiaanbakpannen. Afgelopen zomer werd de stof door het Europese Chemicaliën Agentschap aangewezen als Zeer Zorgwekkende Stof. In hoge doseringen is de stof mogelijk kankerverwekkend. In september concludeerde de Inspectie voor Leefomgeving en Transport dat informatie over verspreiding van GenX „beperkt en versnipperd” is en dat huidige wetgeving „onvoldoende waarborgen biedt”.

Vorig jaar zomer werd in de omgeving van Chemours in Dordrecht sterk verhoogde concentraties van onder meer GenX gemeten in de bodem, sloten, en het opgevangen regenwater. Het RIVM adviseerde toen uit voorzorg het sloot- en regenwater niet meer te gebruiken voor moestuinen of om er vee uit te laten drinken.