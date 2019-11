Celstraffen tot 24 jaar voor drie verdachten vergismoord Venlo

Drie mannen hebben woensdag in de rechtbank van Maastricht celstraffen van 14 tot 24 jaar opgelegd gekregen vanwege een vergismoord in Venlo. Het drietal was verantwoordelijk voor de moord op een Russische vrouw in 2012.

Hoofdverdachte John B. moet 24 jaar de cel in. Hij had opdracht tot de moord gegeven. De schutter, de 40-jarige Let Janis V., werd veroordeeld tot twintig jaar cel. De 39-jarige kroongetuige Dennis W. die bij de moord aanwezig was, kreeg veertien jaar gevangenisstraf.

Justitie had straffen van 22 en 28 jaar cel geëist tegen Janis V. en John B. Met Dennis W. sloot het OM een deal, zijn straf valt daarom lager uit dan die van de andere twee. Hij legde in ruil voor strafvermindering verklaringen af over Janis V.

Aanleiding voor de moord was een ruzie over drugsgeld tussen John B. en Wilmo R., het beoogde doelwit. John B. gaf Dennis W. uiteindelijk de opdracht om R. te doden. Dennis W. schakelde hiervoor Janis V. uit Letland in. Uiteindelijk was het V. die de trekker overhaalde en het slachtoffer, de Russin Tanja Gurskaja, op de avond van 25 oktober 2012 in het bijzijn van haar kinderen doodschoot. Haar partner Wilmo R. verbleef op het moment van de moord in het buitenland.