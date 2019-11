CDA wil gesprek met Syrische president Assad over uitreizigers

Het CDA vindt dat Nederland moet gaan praten met Bashar al-Assad en onder ogen moet zien dat de Syrische president „onderdeel is van een oplossing”. Dat zegt Tweede Kamerlid Martijn van Helvert van de regeringspartij woensdag op NPO Radio 1. De Nederlandse diplomatieke betrekkingen met Assad zijn door de burgeroorlog in Syrië sinds 2012 verbroken.

Van Helvert denkt dat Assad een rol kan spelen bij de berechting van Nederlandse IS-gangers die nu nog gevangen zitten in het noordoosten van Syrië. Het kabinet wil deze groep mensen en hun kinderen niet repatriëren en is in gesprek met Irak over het opzetten van speciale tribunalen. Maar de Iraake regering voelt hier weinig voor, zo blijkt steeds weer.

Stabiliteit

Maandag onthulde NRC dat steeds meer EU-landen de banden met Assad weer willen aanhalen of hier zelfs al mee zijn begonnen, omdat ze niet meer geloven in een aftocht van de president. Voor veel Oost-Europese landen speelt mee dat ze hopen dat Assad voor stabiliteit kan zorgen, zodat Syrische vluchtelingen vanuit omringende landen of vanuit de EU naar hun land kunnen terugkeren.

Ook Turkije voelt niets voor lokale berechting van buitenlandse IS-gangers: het begon maandag met het terugsturen van jihadisten.

Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok (VVD) zei maandag niet met Assad te willen praten. Volgens Van Helvert is het echter wel nodig dat Nederland „een knieval” doet, nu blijkt dat Assad aan de macht blijft in Syrië. Van Helvert zal Blok hier woensdag toe oproepen, tijdens een debat over het Nederlandse buitenlandbeleid in de Tweede Kamer.

Correctie (13 november 2019): In een eerdere versie van dit bericht stond dat Nederland IS-gangers wil laten berechten in Syrië. Dat moest Irak zijn. Hierboven is deze onjuistheid aangepast.