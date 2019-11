Als je klant te laat, of helemaal niet betaalt

Pas aan de slag gaan als zwart op wit staat wat je ervoor betaald krijgt. Controleren wie je opdrachtgever is, bij voorkeur in het handelsregister. Veel zzp’ers zullen het doen voor ze een opdracht aannemen. Zo weten ze zeker dat ze hun werk betaald krijgen.

En dan is er nog de praktijk.

De opdrachtgever was eerst nog zo begripvol toen Dennis de Wit (26) hem zei iets meer tijd nodig te hebben. Goed, ze hadden alleen met elkaar gemaild, maar dat is voor De Wit niet zo bijzonder. Hij schrijft teksten voor websites, het contact verloopt meestal digitaal. Pas als de opdrachtgever – meestal een particulier of een kleine ondernemer – heeft betaald, mogen ze de tekst gebruiken. Zijn klant was akkoord met de tekst, maar het geld, zo’n 200 euro, kwam niet. Onduidelijke excuses volgden.

Van andere freelancers begreep De Wit dat hij bij deze opdrachtgever nog lang op betaling zou kunnen wachten. Voor de nieuwe klant had hij half tarief gehanteerd, maar er zat wel bijna een week werk in. Het incassobureau dat hij daarom wilde inschakelen, vertelde dat het bedrag daarvoor te laag is. De Wit heeft het er maar bij laten zitten.

Wettelijke betaaltermijn

Sinds 1 juli 2018 word je als zzp’er beter beschermd tegen een grote onderneming – meer dan 250 werknemers – die een factuur niet op tijd betaalt. Er geldt nu een wettelijke betaaltermijn van 30 dagen, tenzij je vooraf een andere afspraak hebt gemaakt. Meer dan 60 dagen kan zo’n opdrachtgever niet vragen. Een groot bedrijf moet een freelancer of kleine ondernemer altijd binnen die termijn betalen.

Is geen afspraak gemaakt over een langere betaaltermijn, dan mag je als zzp’er bij overschrijding zakelijke debiteurenkosten in rekening brengen: 8 procent rente én de kosten van incasso. De hoogte van de incassokosten is afhankelijk van de hoogte van je factuur, maar bedraagt minimaal 40 euro. Over de eerste 2.500 euro van het verschuldigde bedrag mag je 15 procent rekenen. Voor een factuur van 500 euro kan je dus na 31 dagen 75 euro incassokosten in rekening brengen, plus 8 procent rente over het oorspronkelijke bedrag. Dat komt samen neer op 115 euro.

Als freelancer kun je zelf betalingsherinneringen en incassobrieven sturen en zo proberen je geld plus rente te krijgen. Online zijn voorbeeldbrieven te vinden. Dan is het wel handig als je zwart op wit hebt dat jij bepaald werk tegen een bepaald tarief gaat verrichten.

Leo Kits, communicatiedeskundige bij ZZP Nederland, komt nog regelmatig gevallen tegen waarbij helemaal niets op papier staat. ZZP Nederland is een lobby-organisatie die zo’n 44.000 aangesloten freelancers vertegenwoordigt en ondersteunt met advies. Kits: „Vandaag hadden we er weer twee aan de lijn. Die gaan met notoire wanbetalers in zee, of ze gaan ergens zonder goed overleg aan de slag. Pas na een paar maanden denken ze: wat zijn de afspraken eigenlijk?”

Overigens kan ook een afspraak via WhatsApp of e-mail als bewijs voor een opdracht dienen. Zelfs een mondelinge afspraak kan geldig bewijs zijn, als je tenminste getuigen van het gesprek hebt.

Als je eigen betalingsherinnering niet helpt, is het volgens Kits verstandig een externe partij in te schakelen. „Vreemde ogen dwingen, dus het kan wel eens helpen om een incassobureau in te schakelen.”

Hulp van buiten

Als je te maken hebt met een wanbetaler, kan je behalve het incassobureau ook een deurwaarder of incasso-advocaat inschakelen. Het verschil tussen de drie is hun bevoegdheid. In principe mag iedereen zich bij de KvK inschrijven als incassobureau. Zo’n bureau heeft geen speciale bevoegdheden. Een deurwaarder en een incasso-advocaat hebben die wel. Bij deurwaarders gaat dat vooral om de praktische uitvoering: zij komen bij de wanbetaler aan de deur met een dagvaarding of leggen beslag op een inboedel. Een incasso-advocaat is meester in de rechten en verzorgt juridische procedures. Bij een vordering van meer dan 25.000 euro is inschakeling van een advocaat verplicht.

Een incassobureau kan goed werken om een factuur betaald te krijgen, met name als sprake is van kleinere bedragen. Maar een advocaat heeft wat meer ‘spierkracht’. Die kan bijvoorbeeld beslaglegging aanvragen. Lucien Ridderbroek, incasso-advocaat bij e-Legal: „Stel: je hebt foto’s gemaakt voor een webshop, en die betaalt je facturen niet omdat ze zeggen dat ze er geen geld voor hebben. Als bekend is waar de webshop bankiert, kan je daar bijvoorbeeld beslag laten leggen op de bankrekening. Zo wordt het bedrijf gedwongen alsnog jouw factuur te betalen.”

Veel incassobureaus bieden diensten op no-cure-no-paybasis. Je hoeft hun pas te betalen als ze met succes een betaling voor je hebben afgedwongen. Ridderbroek: „Het bedrag dat je mag rekenen voor incassokosten en rente is vaak genoeg om zo’n partij te betalen.” Maar let wel goed op de kleine lettertjes, waarschuwt hij.

De kosten van een incassobureau, deurwaarder of advocaat verschillen vaak behoorlijk. Maar van de 115 euro incassokosten plus rente die je mag rekenen bovenop die factuur van 500 euro, kan je volgens Ridderbroek in de meeste gevallen wel een incasso-advocaat betalen. „Vergelijk goed, en vraag je af: hoeveel werk gaat iemand voor mij verrichten, en wat vraagt diegene daarvoor?”

Tot slot kun je als freelancer ook een rechtsbijstandsverzekering afsluiten (zo’n 5 tot 10 euro per maand) of een kredietverzekering (geen vast bedrag). Met rechtsbijstand krijg je juridische hulp om je factuur alsnog betaald te krijgen. Een kredietverzekering keert direct het verschuldigde bedrag uit als sprake is van wanbetaling. Hiervoor betaal je een vast percentage van de openstaande factuur. Meestal zal de verzekeraar daarna zelf proberen het bedrag op de wanbetaler te verhalen.

Een belangrijke kanttekening: zo’n verzekering geldt alleen bij partijen die goedgekeurd zijn door de verzekeraar. Dus moet je werken voor opdrachtgevers die aan bepaalde voorwaarden voldoen, wat in de praktijk vaak neerkomt op grotere bedrijven. Volgens advocaat Ridderbroek is de kans dat zij je factuur niet betalen al een stuk kleiner dan bij een kleine opdrachtgever.