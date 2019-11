AEX na 18 jaar even door de grens van 600 punten

De Amsterdamse beursindex AEX is dinsdag korte tijd de grens van 600 punten gepasseerd. De graadmeter heeft in meer dan achttien jaar niet zo hoog gestaan. Het heuglijke moment aan Beursplein 5 was van korte duur: omstreeks half vijf belandde de index na een winst van 0,6 procent op 600,01 punten, maar daarna zakte die weer snel terug. Aan het eind van de dag sloot de AEX op 599,03 punten.

Van een absoluut record is lang geen sprake. Bijna twintig jaar geleden op 4 september 2000, kwam de index gedurende de dag op 703,18 punten. De AEX boekte die maandag een absoluut slotrecord van 701,56 punten.

Aandelenbeurzen worden nationaal en internationaal de laatste tijd gekenmerkt door een opvallende periode van optimisme. De Amsterdamse index, die wordt gevormd door het koersverloop van de 25 meest verhandelde fondsen, is dit jaar al bijna een kwart gestegen ten opzichte van eind vorig jaar. De Amerikaanse S&P 500-index brak vorige maand een absoluut hoogterecord. De index met de grootste Europese beursgenoteerde bedrijven, de Stoxx Europe 600, bereikte rond dezelfde tijd de hoogste stand sinds 2015.

Dat de koersen zo hoog staan heeft meerdere oorzaken. Zo lijken beleggers niet ontevreden te zijn met de bedrijfsresultaten die recentelijk over het derde kwartaal zijn gepubliceerd. Opvallend want Bank of America Merill Lynch constateerde vorige maand nog dat minder dan de helft van de Europese ondernemingen de resultaten van analisten overtrof. En de verwachtingen waren gemiddeld al flink teruggeschroefd.

Ook het optimisme over het verloop van de handelsoorlog tussen China en de VS lijkt de beurshandel op dit moment te stuwen. Een akkoord tussen de twee landen zou ophanden zijn, wat bijvoorbeeld goed nieuws is voor de Europese autofabrikanten.

Verder zijn aandelen de laatste jaren sowieso meer in trek bij beleggers en dat heeft alles te maken met de rente. Door aanhoudende renteverlagingen van centrale banken (zowel in Europa als in de Verenigde Staten) kan het snel lucratiever zijn om in aandelen te handelen. Met bijvoorbeeld staatsobligaties valt door de rentestand moeilijker een serieus rendement te boeken. In sommige gevallen is zelfs sprake van negatieve rente.

Op de korte termijn kijken beleggers uit naar cijfers over de ontwikkeling van de Duitse economie in het derde kwartaal. Die worden donderdag gepubliceerd. Krimpt de Duitse economie, dan is dat het tweede kwartaal op rij en is er in Duitsland officieel sprake van een recessie. Dat kan de aandelenbeurzen raken. Ook Nederland presenteert die dag macro-economische cijfers over het afgelopen kwartaal. Maandag kwamen de cijfers over een marginale groeiende Britse economie al naar buiten.