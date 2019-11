ABN Amro: niet betalen voor sparen tot 100.000 euro

ABN Amro belooft bij particulieren geen negatieve spaarrente in rekening te brengen over tegoeden tot 100.000 euro. Dat heeft de bank woensdag in haar kwartaalcijfers naar buiten gebracht. De toezegging heeft betrekking op ongeveer 95 procent van de klanten.

ABN is de eerste grote bank die een dergelijk signaal afgeeft. ABN verlaagde de spaarrente voor consumenten onlangs tot 0,01 procent. Deze zou theoretisch nog kunnen zakken tot nul.

Economie stimuleren

Door de lage marktrente in Europa en de boeterente die banken zelf betalen aan de Europese Centrale Bank (ECB), daalt de spaarrente voor consumenten al geruime tijd. Door analisten wordt daarom gevreesd dat de spaarrente op den duur negatief zal worden, waarbij klanten geld moeten toeleggen op hun spaarrekening in plaats van dat zij hier geld voor krijgen.

De ECB hanteert negatieve spaarrente om de economie te stimuleren. Volgens de instelling wordt bij een lage rente meer geïnvesteerd en minder opgepot. ABN brengt al negatieve rente in rekening bij grote zakelijke klanten.

Lees ook: Verdienen aan de negatieve rente

Groot vermogen

Nog geen enkele grote bank heeft negatieve spaarrente doorgevoerd bij particulieren. Bij enkele kleinere banken geldt dit wel voor particulieren met een groot vermogen. Zo rekent Van Lanschot Kempen rente over spaarrekeningen waarop meer dan 2,5 miljoen euro staat. Triodos Bank keert spaarders sinds 2017 al geen rente meer uit.

ABN zegt er het afgelopen kwartaal in geslaagd te zijn de inkomsten uit rente relatief stabiel te houden, ondanks het slechte renteklimaat. Uit de kwartaalcijfers blijkt verder dat de kwartaalwinst fors zakte naar 558 miljoen euro, ten opzichte van 738 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar.