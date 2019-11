22 aangiften in onderzoek naar grootschalige afpersing met naaktfoto’s

Zeker 22 aangiften zijn bij de politie binnengekomen in verband met een grootschalig onderzoek naar een groep tieners in de regio Leiden die wordt verdacht van sextortion, afpersing met een seksuele getinte foto of video. Dat meldt de politie woensdag.

Het aantal aangiften kan nog verder oplopen. De politie is nog in gesprek met mogelijke slachtoffers van de groep. Begin deze maand hield de politie drie verdachten aan, onder wie twee minderjarigen. Eerder werden al vijf andere verdachten opgepakt.

De slachtoffers, van wie de jongste veertien jaar is, werden benaderd via sociale media. De daders deden zich veelal voor als vrouw en begonnen een chatgesprek. Vervolgens vroegen zij na een tijdje de slachtoffers een naaktfoto van zichzelf te sturen, waarna ze deze dreigden openbaar te maken als er geen geld werd betaald.

Katvangers

De daders maakten ongeveer 100.000 euro buit. Volgens de politie maakten zij hiervoor gebruik van zogeheten katvangers, vaak minderjarigen die hun rekening beschikbaar stellen voor de afpersing. In ruil hiervoor krijgen zij meestal een kleine vergoeding.

De politie doet al langer onderzoek naar de groep. In augustus werden de eerste aanhoudingen verricht. Eerder liet zij weten meerdere aanhoudingen niet uit te sluiten.