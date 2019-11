Wat zijn de gevolgen van de verlaging van de snelheidslimiet op snelwegen van 120 en 130 kilometer per uur naar 100 kilometer per uur? Drie vragen houden de lezers van NRC bezig, zo blijkt uit de vloed aan reacties die na de aankondiging van de maatregel bij de krant binnen zijn gekomen.

1. Hoe veel langer duurt de reis?

Op het eerste gezicht lijkt de vraag gemakkelijk te beantwoorden. Wie ongestoord over rustige wegen een rit van 130 kilometer kan maken met een constante snelheid van 130 kilometer per uur, is na een uur op zijn bestemming. Daalt de maximaal toegestane snelheid tot 100 kilometer per uur, dan doe je er 78 minuten over, achttien minuten langer. Geen aantrekkelijk vooruitzicht voor wie bijvoorbeeld een rit naar Zuid-Frankrijk maakt. Wel is de vraag hoe vaak je zo’n rit maakt; de afstanden die in Nederland worden afgelegd zijn dikwijls korter. Maar bij het verlies aan reistijd passen enkele nuances. De belangrijkste: je haalt bijna nooit 130 kilometer per uur. Je rijdt immers doorgaans niet alleen over de snelweg, maar ook op stadswegen met verkeerslichten waar 130 kilometer per uur onhaalbaar is. En ook op de snelweg is het onwaarschijnlijk deze snelheid te halen op drukke tijden. Wie op een drukke snelweg 100 kilometer per uur haalt, kan in z’n nopjes zijn; meestal daalt de snelheid tot minder dan 90 kilometer per uur. Dat betekent overigens niet, stellen wetenschappers van de TU Delft, dat de ideale snelheid 90 kilometer per uur bedraagt; die hangt af van de capaciteit van de betreffende weg.

2. Komen er minder files?

Op snelwegen waar nu regelmatig files staan, zal een verlaging van de snelheidslimiet naar 100 kilometer per uur vermoedelijk leiden tot iets minder vertraging. Dat is althans de „voorzichtige conclusie” van Serge Hoogendoorn, hoogleraar verkeersmanagement aan de TU Delft, en Victor Knoop, universitair hoofddocent verkeersdynamica aan dezelfde universiteit. De snelheidsverlaging heeft geen effect als een file eenmaal is ontstaan, daar is immers de snelheid toch al lager dan de limiet. Wél heeft de verlaging effect op de zogenoemde „vrije capaciteit”, dat wil zeggen de capaciteit van een weg waar nog geen file is ontstaan. Dit blijkt bijvoorbeeld uit Duits onderzoek dat de onderzoekers aanhalen. „Met allerlei slagen om de arm zou je een kleine toename van de vrije capaciteit mogen verwachten als gevolg van een lagere (maar niet te lage) snelheidslimiet”, stelt Hoogendoorn. De files zullen „iets korter” worden, bijvoorbeeld drie in plaats van vijf kilometer, vermoedt Knoop. Hij schat het effect op „één tot twee procent”. Hoe het korter worden van de files precies in z’n werk gaat, is niet bekend. Vermoedelijk gaan automobilisten iets dichter op elkaar rijden, wat de capaciteit van een weg vergroot. Ook maken automobilisten efficiënter gebruik van de ruimte. Knoop: „Als je 130 kilometer per uur mag rijden, hebben veel automobilisten de neiging links te gaan rijden. Dan blijft de rechterbaan leeg. Bij een limiet van 100 kilometer denken ze: ik blijf rechts rijden, omdat het toch niet uitmaakt.” Het vergroten van de capaciteit van een weg is trouwens sowieso de moeite waard; er hoeft maar 1 procent te veel auto’s op een stuk snelweg te rijden om een file te veroorzaken. Knoop: „Als de capaciteit van dat stuk met één procent weet te vergroten, is de file weg. Een kleine capaciteitswinst kan dus leiden tot een grote filewinst.”

3. Gaan we zuiniger rijden?