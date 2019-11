Wapenwedloop tegen de pornoknop

Een beetje liegen hoort erbij, als je incognito door het leven wilt gaan. Bij Starbucks geef ik graag een nepnaam op: „Triple shot cappuccino voor Willem!” En bij de meeste webformulieren is henkie@penkie.com een prima e-mailadres. De eenvoudigste manier om je te vermommen is de privéknop van je browser. Google Chrome noemt dit incognito, Microsoft InPrivate. Zo ‘vergeet' de computer de websites die je bezoekt en de bestanden die je online verzamelt. De privéknop is in opmars: zelfs Google Maps heeft nu een incognitomodus. „Zodat je aanstaande verloofde niet merkt dat jij juweliers afstruint op zoek naar een ring”, aldus een Google-medewerker.

Circa 20 procent van de gebruikers activeert de privémodus van de browser. Niet alleen om dingen te doen die je liefst in het donker doet, maar ook om als een nieuwe klant op een reissite te komen of om geen sporen achter te laten op andermans computers. Voor wie in privémodus porno kijkt: de provider of netwerkbeheerder – je werkgever bijvoorbeeld – kan wel zien welke sites de computer bezoekt. Wil je meer privacy dan moet je een VPN-verbinding aanmaken (virtueel privénetwerk).

Ondanks die beperking is de incognitomodus doeltreffend gereedschap om betaalmuren te omzeilen. Veel nieuwssites, waaronder nrc.nl, geven aan nieuwe bezoekers maandelijks een paar artikelen weg. Dat bleek een succesvolle manier om digitale abonnees te werven.

Het aantal gelezen artikelen wordt bijgehouden in een cookie op je computer. Dat werkt niet met bezoekers die zich in privacymodus aanmelden. Zij krijgen telkens gratis toegang. Alsof je een restaurant binnenwandelt met pruik en zonnebril, om telkens weer het gratis welkomstdrankje te krijgen.

De betaalmuur is ook te omzeilen door cookies weg te gooien, maar doorsneegebruikers doen dat zelden. De incognitomodus vergt maar één druk op de knop. Of type shift + control + N en de pagina wordt zwart. Net iets te makkelijk, vinden betaalsites, die het aantal zwartkijkers zien toenemen.

De pornoknop wordt een paywall-blocker. Dus kwamen er tegenmaatregelen. Bij Google Chrome, de browser met bijna tweederde marktaandeel, was tot voor kort te zien of iemand privé surft. Betaalsites konden zo incognitokijkers blokkeren of beperken. The Washington Post liet alleen abonnees in privémodus toe. Op NRC.nl kon een niet ingelogde privébezoeker slechts één artikel lezen. Die beperking was te omzeilen met een nieuwe privésessie, maar toch.

Google repareerde de incognitomodus in Chrome maar het getouwtrek om de privéknop gaat door. Het lijkt op de wapenwedloop van advertentiefilters, waarbij websites bezoekers met een advertentieblokker blokkeerden. Zoals het succes van AdBlock gratis nieuwsites om zeep hielp, zo bedreigt de privéknop betaalde nieuwssites.

NRC.nl gaat de strijd met de privéknop niet langer aan: het detecteren van de privémodus zou de privacy van gebruikers kunnen schaden. Wel begint deze week een experiment dat bij oudere artikelen (ouder dan 180 dagen) de niet-abonnees een ‘harde’ paywall toont. Een betaalmuur die nog moeilijker te omzeilen is: alleen zo blijft de privéknop privé.

Marc Hijink schrijft over technologie