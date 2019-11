Vorige week vrijgelaten Turkse journalist weer gearresteerd

Een week na zijn vrijlating is de prominente Turkse schrijver Ahmet Altan dinsdag in zijn huis in Istanbul gearresteerd. De Turkse justitie heeft beroep aangetekend tegen de beslissing van de rechter van vorige week om Altan (67) vrij te laten. Daarop is dinsdag een nieuw arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd, meldt persbureau AFP.

Altan vermoedde al dat hij weer gearresteerd zou worden, schrijft hij in een opiniestuk dat dinsdag op nrc.nl verscheen. „Ik schrijf dit terwijl ik de beslissing afwacht die een rechter over het hoger beroep zal nemen, een hoger beroep dat aangespannen is door een officier van justitie die bezwaar maakte tegen mijn vrijlating – het zou kunnen dat ik word teruggestuurd naar de gevangenis.”

Lees hier het opiniestuk van Altan: Ik ben vrij, maar vele onschuldigen zitten nog vast

Vorige week werd ook journalist Nazli Ilicak (74) vrijgelaten. Zover bekend is geen beroep tegen haar vrijlating aangetekend. Zij en Altan zaten vast voor „het bewust steunen van een terreurorganisatie”. Volgens de Turkse justitie maken zij deel uit van het netwerk van Fethullah Gülen, de geestelijke die door Turkije verantwoordelijk wordt gehouden voor de mislukte staatsgreep in 2016. De journalisten ontkennen de beschuldigingen.

Levenslang

Altan en Ilicak kregen in 2017 levenslang. Die straf verlaagde het Hooggerechtshof afgelopen zomer naar vijftien jaar. Vorige week zette een rechter dat om naar 10,5 voor Altan en 9 jaar voor Ilicak. Hoewel ze pas drie jaar daarvan hebben gezeten, hoefden ze van de rechter hun straf niet meer uit te zitten.

De arrestatie van Ilicak en Altan kwam Turkije op veel kritiek van ngo’s te staan. Volgens hen is het exemplarisch voor de mensenrechten die in het land geschonden worden. Na de coup zijn in Turkije tienduizenden mensen gearresteerd, onder wie journalisten, advocaten en leraren.

Correctie (12 november 2019): Eerder meldden we in dit bericht op basis van ANP dat ook tegen de vrijlating van Nazli Ilicak beroep was aangetekend. Dat nieuws trok het persbureau later terug. Alleen tegen Altans vrijlating is beroep aangetekend. Hierboven is dat aangepast.