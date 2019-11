VolkerWessels van de beurs: de familie zit liever zelf aan de knoppen

Ze wílden VolkerWessels eigenlijk helemaal niet van de beurs halen, zei Henry Holterman, directeur van Reggeborgh Invest. Maar soms loopt de werkelijkheid anders. Nu de verwachte koersstijging van het bouwbedrijf uitblijft, wil Reggeborgh de aandelen voor de derde keer weer terug.

Reggeborgh Invest is de investeringsmaatschappij van de in 2017 overleden Dik Wessels, de man die zijn bouwbedrijf liet fuseren met VolkerStevin tot VolkerWessels.

Reggeborgh en het bouwbedrijf maakten de plannen voor de overname op dinsdagochtend bekend in een persconferentie in het kantoor van G&S Vastgoed op de Amsterdamse Zuidas, een projectontwikkelaar die voor 70 procent in handen is van VolkerWessels. Het bouwbedrijf presenteerde meteen de cijfers over de eerste drie kwartalen.

Al langer pingpongen de investeringsmaatschappij en het bouwbedrijf uit Amersfoort met de aandelen. Tweemaal eerder bracht Reggeborgh het bouwbedrijf naar de beurs, tweemaal eerder draaide de investeringsmaatschappij deze beursgang ook weer terug. Na de derde beursgang kreeg Reggeborgh twee derde van de aandelen in VolkerWessels in handen. Dinsdagochtend verhoogde de investeringsmaatschappij het bod van 21,75 per aandeel naar 22,20 voor het resterende deel. Begin volgend jaar moet de overname compleet zijn.

Zeesluis bij IJmuiden

„Spreiding van familiekapitaal”, was in 2017 de reden voor de laatste beursgang. Voor het terugdraaien van die actie wijzen VolkerWessels en Reggeborgh nu naar de stikstof- en PFAS-problematiek, die de Nederlandse infrastructuurbouwers raakt. Zo ook VolkerWessels. Door de aanhoudende onzekerheid over het stikstofbeleid is het aantal orders in deze sector met ongeveer 10 procent teruggelopen in de eerste negen maanden van dit jaar, vergeleken met dezelfde periode in 2018, melden de kwartaalcijfers. Daar komen de problemen bij die VolkerWessels heeft met de zeesluis in IJmuiden. VolkerWessels-topman Jan de Ruiter concludeert: „We hebben niet veel geluk gehad de afgelopen twee jaar.”

Bij de aanleg van de zeesluis bij IJmuiden, de grootste ter wereld, ontstonden problemen bij het ‘pneumatisch afzinken’ van de caissonhoofden. Die kassen waar de deuren in moesten schuiven, bleken niet sterk genoeg voor deze afzinkmethode, die juist geld moest besparen. De bouwfout leverde grote vertragingen en verliezen op. In de kwartaalcijfers schrijft VolkerWessels dat het een verlies van 115 miljoen euro voorziet op het project. Voor 93 procent van dat bedrag is het geld al apart gezet. De sluizen zouden in het tweede kwartaal van 2021 moeten werken.

Kwakkelende koers

Dat VolkerWessels van de beurs gaat is toch opmerkelijk. Het bouwbedrijf presteert relatief goed, vergeleken met andere grote bouwers. De solvabiliteit – het eigen vermogen ten opzichte van geleend vermogen – is met bijna 30 procent heel hoog. Die van concurrent BAM is bijvoorbeeld circa de helft. De omzet van VolkerWessels steeg in de eerste drie kwartalen met 14,3 procent, vergeleken met dezelfde periode in het jaar ervoor en de bruto winstmarge steeg van 130 naar 148 miljoen euro. Prima cijfers dus.

Toch bleef de koers van VolkerWessels kwakkelen, één van de redenen om de beursgang weer terug te draaien.

Maar waarom heeft Reggeborgh niet veel eerder een bod op VolkerWessels uitgebracht? Vorig jaar was de koers lager. In december bereikte het een dieptepunt: een aandeel was toen 12,92 euro waard. Reggeborgh biedt nu 22,20 euro per aandeel. „Dat heeft iets met ethiek te maken”, antwoordt directeur Holterman van Reggeborgh Invest. Het is niet te verantwoorden tegenover de beleggers om zo’n lage prijs voor de aandelen te bieden, stelt hij.

Nu is wél een goede tijd voor overname, vindt Holterman. Omdat Reggeborgh twee derde van alle aandelen van het bouwbedrijf heeft, draagt de investeringsmaatschappij eigenlijk alle verantwoordelijkheid over VolkerWessels, vindt Holterman. „En als we dan toch 100 procent verantwoordelijk zijn, zit ik liever helemaal aan de knoppen.”

Ook het lot van de 17.000 werknemers van VolkerWessels speelt mee bij deze overname, benadrukt Holterman. „We willen zorgen voor zekerheid voor deze mensen.”