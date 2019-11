Uitgezette Amerikaan gestrand in niemandsland Turks-Griekse grens

Een Amerikaan die Turkije is uitgezet, is sinds maandag gestrand in een stuk niemandsland tussen Turkije en Griekenland. Volgens internationale persbureaus gaat het om een vermoedelijke jihadist die in Syrië is aangehouden door Turkse troepen. Zowel Turkije als Griekenland weigert hem nu de toegang tot hun grondgebied.

Op beelden is te zien dat de man op een klein stukje niemandsland staat en met handgebaren om aandacht vraagt, terwijl auto’s hem passeren die wel over de grens mogen. Volgens een Turkse functionaris weigerde de man om terug te keren naar de Verenigde Staten en wilde hij via Griekenland worden uitgezet, aldus persbureau AFP.

De Griekse politie zei maandag volgens persbureau AP dat Turkse autoriteiten de man op 11 oktober al probeerden uit te zetten. De man zou destijds hebben gezegd dat hij niet naar Griekenland wilde en zou onder begeleiding van Turkse politie zijn teruggekeerd naar Turkije. Maandag zou hij zonder gezelschap zijn teruggekeerd naar dezelfde grensovergang.

‘Niet ons probleem’

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan zei dinsdag in een televisietoespraak dat het „niet ons probleem” is dat Griekenland de man niet toelaat. „Of ze vastzitten bij de grens maakt ons niet uit. We zullen ze blijven terugsturen.” Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken verklaarde tegen buitenlandse media alleen dat het op de hoogte was van de berichtgeving omtrent de man.

Turkije begon maandag met het terugsturen van zo’n 2.500 IS-aanhangers naar hun land van herkomst. Tot dusverre zijn een Amerikaan, Deen en Duitser het land uitgezet. Het is onduidelijk of de man die vastzit in het grensgebied deze teruggestuurde Amerikaan is. De komende dagen zullen ruim twintig anderen volgen, onder wie Duitsers, Ieren en Fransen. Het is niet duidelijk of Turkije ook van plan is om Nederlanders uit te zetten.