Twee grote zorgverzekeraars verlagen premie

Zorgverzekeraars VGZ en CZ verlagen de premie van hun meestverkochte naturapolis. Dat maken de verzekeraars dinsdag bekend. CZ verlaagt de premie met 3,85 euro naar 120,95 per maand. VGZ verlaagt de premie een euro tot 119,95 per maand.

Menzis liet maandagochtend weten dat de premie van zijn naturapolis met een euro stijgt, naar 123 euro per maand. De premie van Zilveren Kruis, de grootste zorgverzekeraar, was maandagavond nog niet bekend. Uiterlijk dinsdag moeten zorgverzekeraars de prijzen bekendmaken.

Lees ook: Nederlander betaalt gemiddeld 93 euro te veel voor zorgverzekering

Ondanks de gunstige prijzen van VGZ en CZ, pakken de nieuwe premies lang niet voor iedereen goed uit. Het kabinet besloot de maximale collectiviteitskorting te verlagen van 10 naar 5 procent. Bij een collectiviteitskorting krijgen mensen bijvoorbeeld via hun gemeente of werkgever als collectief een korting op de premie. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg, VVD) noemde het een „nepkorting”, omdat zorgverzekeraars premies hoger maken om vervolgens een ‘gunstige’ korting te bieden. Ongeveer 60 procent van de mensen heeft een collectieve verzekering. CZ wijst naar de kabinetsmaatregel als belangrijke reden waardoor de premie omlaag kan. „Het is een dubbele boodschap”, zegt een woordvoerder. „Voor veel mensen stijgt de premie wel door het verlagen van de collectiviteitskorting”. Hoeveel Nederlanders gemiddeld meer of minder betalen per verzekeraar, was maandag niet op te maken uit de cijfers.

Ook voor wie een restitutiepolis afneemt, kan de premie stijgen. Houders van een restitutiepolis betalen extra voor meer keuzenvrijheid tussen zorgaanbieders. Menzis verhoogt deze polis met maar liefst 8 euro naar 133 euro per maand. VGZ verhoogt de premie voor de restitutiepolis met 0,75 cent tot 127,70. CZ weet de premie voor zijn restitutiepolis wel te verlagen, met 4,20 euro naar 127,45.

Nieuw cao

Ondanks de kanttekening over de collectiviteitskorting, zijn de premiecijfers opvallend, omdat de zorgkosten stijgen. Het kabinet had geraamd dat zorgpremies gemiddeld zo’n 3 euro per maand omhoog zouden gaan. De kleinere zorgverzekeraar DSW, traditioneel de goedkoopste, liet de premie van de naturapolis met zes euro stijgen tot 118 euro. DSW maakt geen gebruik van collectiviteitskortingen. „We verwachten dat de zorgkosten fors gaan stijgen”, zei directeur Aad de Groot daarover. „We prijzen een cao-verhoging in ziekenhuizen al in, omdat we vinden dat er een loonsverhoging zou moeten zijn, omdat er een arbeidsmarktprobleem is.” Ziekenhuispersoneel eist een flink hoger loon, maar de onderhandelingen hebben nog niet geleid tot afspraken.

CZ en Menzis moeten flink interen op hun reserves om gunstige premies te kunnen bieden. CZ zet naar verwachting bijna 94 miljoen in, net zoveel als een jaar eerder. Menzis gebruikt 80 miljoen uit de reserves om de premie beperkt te laten stijgen. VGZ verwacht maar 9,5 miljoen in te teren op reserves. De zorgverzekeraar profiteert van het beleid waarbij het met zorgaanbieders kritisch kijkt naar welke behandelingen echt nodig zijn. Ook profiteert VGZ van een scherp inkoopbeleid zoals met omzetplafonds. De verzekeraar kwam afgelopen zomer in het nieuws omdat huisartsen werd gevraagd VGZ-verzekerden niet meer naar het Rotterdamse Ikazia Ziekenhuis te verwijzen. VGZ had daar niet genoeg zorg ingekocht.