Alles-in-eenontbijt

Wie van een stevig, hartig ontbijt houdt, kan zijn hart ophalen met deze mediterrane schotel. Ajda Mehmet adviseert om de tomaten wat te prakken zodra ze geroosterd zijn zodat het vrijgekomen sap een saus vormt. Ze stelt er ook yoghurt bij voor, maar als u er lekker knapperig, warm brood bij serveert is dit ook een prima lunch of avondeten. Wellicht dat 200 milliliter olijfolie wat veel is, dat kunt u ook naar smaak doen.

Verwarm de oven voor tot 200 graden. Meng de olijfolie met het gerookt paprikapoeder, komijnpoeder en een flinke snuf zout in een maatbeker.

Verdeel de kikkererwten, portobello’s, cherrytomaten, halloumi en avocado in een grote ovenschaal. Schenk de gemengde olijfolie over de ingrediënten in de ovenschaal en hussel alles. Er moet een dunne laag olie zichtbaar zijn op de bodem van de ovenschaal. Rooster 20 tot 25 minuten in de oven, haal de ovenschaal uit de oven. De portobello’s moeten zacht zijn als er met een scherp mes in wordt geprikt, de tomaten en de halloumi zijn goudbruin gekleurd en de kikkererwten zijn mooi knapperig. Serveer het ontbijt met een schep lekkere yoghurt en za’atar.

VOOR 4 PERSONEN: 200 ml olijfolie 2 tl gerookt paprikapoeder 2 tl komijnpoeder zeezout 400 g kikkererwten uit blik, afgegoten 4 portobello paddenstoelen 500 g cherrytomaten aan een tros 1 blok halloumi, in plakjes van 2 cm 2 avocado’s, gehalveerd, geschild, pit verwijderd erbij: yoghurt 2 el za’atar ovenschaal 20 x 30 cm Ajda Mehmet Vers uit de Oven Uitgeverij Good Cook 168 blz., € 20,95