Actrice ‘Oma’ Paula Sleyp (88) overleden

De Vlaamse actrice Paula Sleyp, bekend als ‘Oma Paula’ uit Sesamstraat, is op 88-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de Belgische zender VRT maandag. Sleyp had al enkele jaren gezondheidsproblemen. Van 1982 tot 2010 was ze te zien in de Nederlandstalige versie van Sesamstraat, waar ze vaak aan de keukentafel in gesprek ging met Tommie en Ieniemienie. Sleyp begon met acteren in de jaren zestig. Ze werd toen in Vlaanderen bekend door haar rol als roddeltante Liza in de serie Kapitein Zeppos. Sleyp, die in 1931 in Mechelen geboren werd, stopte vanwege haar gezondheidsproblemen in 2010 met acteren. „We hebben zo veel mooie herinneringen aan Paula”, zegt de NTR, die Sesamstraat uitzendt, tegenover ANP in een reactie. „Een heel warme vrouw met een groot gevoel voor humor. Zij kon de hele vloer laten bulderen van het lachen.” (NRC)

Een versie van dit artikel verscheen ook in nrc.next van 12 november 2019