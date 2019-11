Rivaal van Takeaway zet bod op Just Eat door

Vandaag 8,30 euro in de hand of een waardebon van 7,20 euro met de belofte – maar géén garantie – dat die in de toekomst meer waard wordt. Simpel gesteld is dat de keuze waar aandeelhouders van Just Eat voor staan, nu de Zuid-Afrikaanse techinvesteerder Prosus zijn ‘cash‘ bod op de Britse maaltijdbezorger officieel heeft gemaakt.

Maandag publiceerde Prosus, dochterbedrijf van het Zuid-Afrikaanse Naspers, de details van zijn bod op Just Eat (omzet 860 miljoen euro omzet, 3.300 werknemers). Het gaat om een ‘vijandig’ bod, direct gericht aan de aandeelhouders. De top van Just Eat heeft een uitgesproken voorkeur voor een fusie met het Nederlandse Takeaway, zo benadrukte het bedrijf nog maar eens. Grote vraag is of dat ook geldt voor de aandeelhouders. Dat zijn overwegend institutionele beleggers. Zíj beslissen. Prosus heeft ze ruim 4 weken gegeven om een keuze te maken.

Eerlijke prijs

Prosus, mede-eigenaar van maaltijdbezorgers iFood (Brazilië), Swiggy (India) en Delivery Hero (internationaal), biedt omgerekend 5,7 miljard euro voor Just Eat, of 8,30 euro per aandeel. Afgaande op de beurskoers van het Britse bedrijf is dat iets minder dan waar beleggers op hoopten. Volgens Bob van Dijk, de Nederlandse topman van Naspers én Prosus, onderschatten beleggers „hoeveel energie, tijd en geld het gaat kosten” om de problemen van Just Eat aan te pakken. Van Dijk wijst erop dat het bedrijf, marktleider in het Verenigd Koninkrijk, terrein verliest en de groei ziet afnemen. Prosus belooft daarom fors te investeren en vindt 5,7 miljard euro een „eerlijke prijs”.

Het is in elk geval méér dan wat Takeaway op tafel heeft liggen. Deze zomer kondigden Takeaway en Just Eat aan te willen fuseren. Takeaway-topman Jitse Groen zou het nieuwe bedrijf gaan leiden en Just Eat-aandeelhouders moesten hun stukken omruilen voor aandelen Takeaway. Dat leek een redelijke deal, alleen sindsdien is de beurskoers van Takeaway flink gezakt en het bod minder waard geworden. Het verschil met het bod van Prosus is nu ruim 12 procent, in het nadeel van Takeaway.

„Ik kan volledig begrijpen dat de huidige waarde van de beide biedingen niet bijzonder aantrekkelijk is voor Just Eat-aandeelhouders”, erkende Jitse Groen maandag. Hij voegde eraan toe het bod van Takeaway nog altijd „passend” te vinden. Just Eat en zijn aandeelhouders hebben volgens Groen veel te winnen bij een fusie. Takeaway groeit snel, is winstgevender dan Just Eat en de bedrijven vullen elkaar geografisch aan.

Takeaway kan het bod verhogen door de ruilverhouding aan te passen. Dat geeft alleen één probleem: daarmee wordt de deal voor Takeaway-aandeelhouders, onder wie Groen zelf, direct minder aantrekkelijk.