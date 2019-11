Coalitiepartijen melden akkoord over stikstofmaatregelen

De vier regeringspartijen zijn het eens over een pakket maatregelen dat de stikstofcrisis moet oplossen. De leiders van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben dat dinsdag laten weten na overleg in Den Haag. Het kabinet gaat nu praten over de verdere uitwerking van de plannen en zal ze uiterlijk donderdag presenteren. Mogelijk gebeurt dat woensdagmorgen al.

Wat de maatregelen precies inhouden, is nog onduidelijk. VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff laat volgens persbureau ANP doorschemeren dat een verlaging van de maximumsnelheid op de snelwegen is afgesproken. D66-leider Rob Jetten heeft het over een pakket met „verstandige” maatregelen voor de „korte termijn”. Donderdag debatteert de Tweede Kamer over de stikstofcrisis. Dan moeten de maatregelen bekend zijn.

Dit bericht wordt aangevuld.