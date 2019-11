Rechter verbiedt afschieten edelherten Oostvaardersplassen

Het afschieten van edelherten in het natuurgebied de Oostvaardersplassen moet toch stoppen. Dat oordeelde de bestuursrechter Midden-Nederland dinsdag. De beslissing is opmerkelijk - de rechtszaak loopt al jarenlang en in december vorig jaar oordeelde rechtbank in Utrecht dat het afschieten wél mocht doorgaan.

De provincie Flevoland wilde het aantal edelherten terugbrengen naar 490, in het belang van de natuur van de Oostvaardersplassen. Milieuorganisaties maakten daartegen bezwaar. De rechtbank ging daar dinsdag in mee en oordeelde dat het aantal van 490 herten niet goed was gemotiveerd en dat onvoldoende was aangetoond dat het afschieten van de herten nodig is voor natuurbeheer.

Hongersterfte voorkomen

Verder vond de rechtbank dat het rapport van de commissie-Van Geel, waarop de provincie zich baseerde, geen ecologische onderbouwing is. Door de uitspraak mogen vanaf deze dinsdag per direct geen herten meer worden afgeschoten. Eerder werd bekend dat tussen 10 december en 1 april 1.745 edelherten zijn afgeschoten. Volgens de laatste telling van Staatsbosbeheer eind oktober zijn er nog 1.525 herten in de Oostvaardersplassen. De provincie kan hoger beroep aantekenen bij de Raad van State.

Flevoland besloot het aantal dieren in de Oostvaardersplassen terug te dringen op advies van de commissie-Van Geel, met als doel hongersterfte in de winter te voorkomen. Naast het afschieten van een grote hoeveelheid edelherten moest ook een groot deel van de konikpaarden uit het natuurgebied verdwijnen. De paarden werden in maart naar Spanje en Wit-Rusland gebracht, maar voor edelherten is transport lastig en stressvol. Daarom worden ze gedood.

Overigens is het wel degelijk mogelijk dat vanaf januari toch opnieuw edelherten worden afgeschoten, meldt Staatsbosbeheer. Dat afschot staat namelijk in het faunabeheerplan dat vanaf 2020 in werking treedt. De opdracht van de provincie Flevoland tot afschot liep tot begin komend jaar. Het faunabeheerplan gaat uit van het reduceren van het aantal edelherten tot vijfhonderd.