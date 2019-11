Onrust bij OM over handelwijze rond vertrek hoofdofficier

Een half jaar nadat drie rechtsgeleerde buitenstaanders, de zogeheten commissie-Fokkens, concludeerden dat het bij het Openbaar Ministerie schort aan ethisch leiderschap is er opnieuw onrust onder de aanklagers.

Dat blijkt uit een blog die de hoogste baas van het OM, Gerrit van der Burg, dinsdag op het eigen intranet van de organisatie heeft geplaatst. De voorzitter van het college van procureurs-generaal reageert naar eigen zeggen op de „heftige reacties” en „vele vragen” die de afgelopen dagen binnen het OM zijn ontstaan naar aanleiding van een cryptisch persbericht dat de organisatie begin deze maand publiceerde.

Het OM meldde op 1 november dat hoofdofficier van justitie Charles Wiegant van het parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM) zijn functie neerlegt. Hij was volgens het bericht „in een dynamiek terechtgekomen” die „de doorontwikkeling van het parket” belemmerde.

Wiegant, pas een jaar in functie, vertrekt als baas van het grootste parket (500 medewerkers), dat verkeersboetes afhandelt. Het persbericht leidde tot kritiek op het college en veel intern geroddel. „Daar baal ik van en ik wil graag meer tekst en uitleg geven”, schrijft Van der Burg.

De waarheid is dat Wiegant is vertrokken omdat „een aantal leidinggevenden” van zijn parket op 15 oktober „een formele klacht” heeft ingediend over de hoofdofficier. „Die klacht gaat over de manier van functioneren en omgangsvormen van de hoofdofficier, en tevens over de manier waarop het college heeft gereageerd op de geluiden over onrust binnen CVOM”, aldus Van der Burg.

Medewerkers van het CVOM klagen al maandenlang over autoritair gedrag, pesten, seksisme en discriminatie door Wiegant. Hierdoor zouden „onwerkbare verhoudingen” zijn ontstaan. Het college heeft nu een klachtencommissie aangesteld die de verwijten onderzoekt. In die commissie zitten geen OM’ers. Er is door OM-personeel ook geklaagd over de wijze waarop een lid van het college van procureurs-generaal, naar verluidt Rinus Otte, de klachten behandelde. De klachten over het collegelid zijn overgedragen aan het ministerie van Justitie en Veiligheid voor verdere afhandeling.

Omdat het volgens Van der Burg „wenselijk” is dat Wiegant ondertussen „niet op de bank zou komen te zitten” krijgt hij een nieuwe functie. In plaats van de verkeersboetes wacht een taak tegen de zware misdaad. Wiegant wordt namens het OM kwartiermaker voor het nieuwe landelijke multidisciplinaire interventieteam ondermijning dat na de moord op advocaat Derk Wiersum wordt opgericht. Waarnemend nieuwe baas van het CVOM wordt de Limburgse parketbaas Jan Eland. Zijn belangrijkste taak wordt „rust te brengen”.