OM verdenkt moslimprediker van steun aan IS

De moslimprediker en activist Abou Hafs uit Hilversum is verdachte in een groot onderzoek naar financiering van de Islamitische Staat. Hij is een van de zes verdachten die door het Openbaar Ministerie vorige week zijn gearresteerd op verdenking van het doorsluizen van grote sommen geld aan de terreurbeweging, bevestigen bronnen rond het onderzoek.

De verdachten hebben volgens het OM in 2013 en 2014 minstens 200.000 euro opgehaald met een stichting die als doel had „hulp te bieden aan oorlogsslachtoffers”. Zij namen 130.000 euro in contanten op om die vervolgens in Syrië persoonlijk af te geven aan IS-strijders, vermoedt justitie.

Het zou gaan om het tot nu toe grootste Nederlandse onderzoek naar financiering van IS. Tot dusver zijn hoofdzakelijk familieleden vervolgd die relatief kleine geldbedragen overmaakten aan hun uitgereisde kinderen.

Invloedrijk figuur

Abou Hafs – echte naam: Fouad el B. (36) – is een invloedrijk figuur onder Nederlandse salafisten, aanhangers van de fundamentalistische islam. Zo is de Marokkaanse Nederlander betrokken bij meerdere salafistische onderwijsorganisaties en wordt hij gelinkt aan het omstreden Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam.

NRC berichtte in 2014 over dubieuze inzamelingsacties van Abou Hafs en de stichting World Wide Relief, waarvan hij de voorman was. In moskeeën haalde hij bezoekers over geld te doneren ten behoeve van slachtoffers van de Syrische burgeroorlog. Wie geld schenkt, zou punten (‘hasanaat’) scoren bij Allah, om zijn zonden mee weg te strepen. „Wil je een berg hasanaat verdienen?”, aldus een flyer van de stichting, „neem dan contact op met World Wide Relief”.

Abou Hafs bracht het geld vervolgens met fondsenwerver Tarik C. – in 2017 gearresteerd in een Spaans terrorismeonderzoek – naar Syrië. Als verantwoording publiceerde World Wide Relief een lijst van noodhulpgoederen waaraan het geld, naar eigen zeggen 150.000 euro, zou zijn uitgegeven. Bij narekening kwam terrorismedeskundige Ronald Sandee niet verder dan de helft van dit bedrag, zei hij destijds tegen NRC. Het wekte bij hem het vermoeden dat het geld mogelijk aan niet-humanitaire doelen is besteed.

Bij World Wide Relief waren diverse jihadsympathisanten betrokken. Ook riep de Facebookpagina van Nederlandse IS-strijders, Shaam al Ghareeba, op geld te doneren aan de stichting. Na een benefietgala in 2015 dat zou worden bijgewoond door omstreden predikers, is weinig meer van vernomen van de stichting die in 2016 is uitgeschreven uit het handelsregister.

De advocaat van Abou Hafs wilde dinsdagmorgen niet reageren. Ook het OM wil geen commentaar geven. De aangehouden mannen zijn inmiddels verhoord en op vrije voeten gesteld, maar blijven verdachte in het onderzoek.