NRC-lezer vindt snelheidsverlaging een logisch en goed plan

Logisch plan, meteen doen. Dat is de teneur van veel reacties van NRC-lezers op de verlaging van de snelheidslimiet naar 100 kilometer per uur op alle Nederlandse snelwegen. Het plan is onderdeel van de maatregelen tegen de stikstofcrisis die de regeringspartijen dinsdag hebben afgesproken, melden Haagse bronnen aan NRC.

De maatregel moet het overschot aan stikstof in de natuur bestrijden. Maar een verlaging van de limiet heeft volgens de lezers veel méér voordelen; het verhogen van de veiligheid; het halen van de klimaatdoelen; het besparen van brandstof en vooral: een einde maken aan asociaal verkeersgedrag.

Er kwam op een artikel over de voordelen en nadelen van de maatregel, vorige week, naast 36 ingezonden brieven, ook een recordaantal van 317 reacties binnen via de website. „Het lijkt mij een logische zet om de maximumsnelheid te verlagen!” schrijft Rob Peeters. „Kijk naar de voordelen: minder milieuverontreiniging (stikstof en CO 2 ) en minder geluidsoverlast én de wegen worden er veiliger van. Veel auto’s hebben cruisecontrol dus dat betekent ook dat je uiteindelijk goedkoper uit bent aan de pomp!”

De meeste complimenten van lezers kreeg een reactie van P.J. Dekker, die zich verbaast dat NRC de snelheidsverlaging in een hoofdredactioneel commentaar een „acceptabel offer” heeft genoemd. „Twintigduizend wetenschappers waarschuwen voor de mogelijk catastrofale gevolgen van de klimaatcrisis” en een snelheidsverlaging een offer noemen? „De ernst van het probleem wil maar niet doordringen.” In een eveneens populaire bijdrage rept M. van den Bos van „een win-win-win situatie: beter voor het milieu, veiliger en ook nog eens beter voor de portemonnee van de autorijder. Ik zeg doen!”

Bij sommige lezers heerst scepsis over het effect van de maatregel op het verminderen van de hoeveelheid stikstof. Als het wegverkeer voor 6 procent verantwoordelijk is voor de stikstof op Nederlandse bodem, dan kun je beter de landbouw aanpakken, die 46 procent voor z’n rekening neemt. Een verlaging van de snelheidslimiet is daarom „pure symboolpolitiek”, vindt M. Jaeger. „Voor mij is alles wat serieus zoden aan de dijk zet beter dan dit, zoals ik het zie, pesten van de automobilist!” Dat vindt ook B. Schuiling: „Het gaat mij niet om dat ik minder hard kan rijden, maar dat dit als grote afleider gebruikt wordt voor wat de politiek in afgelopen jaren heeft bereikt: een veel te grote agrarische industrie in een klein landje met te veel natuurgebieden.”

Toch is de snelheidsverlaging van harte welkom. Veel lezers weten uit eigen ervaring dat minder hard rijden de gemoedsrust en het rijplezier ten goede komt. Maximaal 100 „geeft rust, reinheid en grotere voorspelbaarheid”, stelt B.J. de Haan. Ook J. Bormans kan het iedereen aanbevelen. „Ik heb een jaar geleden hiertoe besloten en het direct ingevoerd. Het rijdt relaxed, veiliger, zuiniger, en is ook nog goed voor mijn Mercedes. En tot mijn verbazing nauwelijks tijdverlies!” J. Herrmann: „Ik ga vanaf nu de snelweg op met de cruisecontrol op 100. Klassiek muziekje erbij maakt me een relaxte automobilist. Tijdverlies heb ik nog niet echt ervaren mede door ander verkeer.” N.M. Derix: „Wij rijden al tijden vrijwillig maximaal zo rond de 100 kilometer per uur. Scheelt een hoop benzine en inhaalmanoeuvres.”

Groot voordeel van een lagere snelheidslimiet is bovendien dat „jakkeren” de pas wordt afgesneden. Met dit soort weggebruikers zijn NRC-lezers klaar. „Ik voel me af en toe een sukkel als ik op de 100 kilometerstroken rijd en werkelijk door iedereen ruim voorbij gereden word”, schrijft B.M. van de Pol. „De politie is van de snelwegen verdwenen, heeft andere prioriteiten en is – helaas – geen factor meer in de bestrijding van het toenemende, volstrekt asociale rijgedrag van velen op onze snelwegen.”

J.M. Baak ergert zich aan „het haantjesgedrag van de leasebakken die zich overal links en rechts tussendoor wringen”. De hel op de snelweg, dat zijn de anderen. Is hard rijden een zaak voor het individu? „Racen en jakkeren heeft niets met vrijheid te maken, alles met egoïsme”, schrijft J. Steenbergen.

Kunnen hardrijders hun driften niet beteugelen? „Inderdaad het is wennen voor de hardrijders, geef deze mannen vier keer per jaar toestemming om op het circuit van Zandvoort een uurtje racen met hun auto”, schrijft H.L.M. Loeber. En is hard rijden nu eenmaal „leuk”? J.G. Hahn dient hen van repliek. „Het argument ‘leuk’ bij hard rijden heeft een hoog ‘feestneuzengehalte’! Het is leuk als ik een feestneus op heb, maar dat is het dan ook! Na de Grand Prix kun je op Zandvoort weer heel hard je gang gaan! Vinden de omwonenden vast ook leuk!”