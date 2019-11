Nieuwe Star Wars-serie op videoplatform Disney+ is mysterieuze ruimtewestern

Serie Star Wars: The Mandalorian Seizoen 1, Aflevering 1 39 minuten, acht afleveringen. Te zien bij Disney+. ●●●●●

Na ruimtesmokkelaar Han Solo was de mysterieuze premiejager Boba Fett bij Star Wars-fans waarschijnlijk favoriet voor een eigen film of serie. Opportunistische personages scheppen lucht in een universum dat radicaal is opgedeeld in Goed en Slecht.

Disney, sinds 2012 eigenaar van Star Wars, heeft de fans op hun wenken bediend. Na een film over de jonge Han Solo (2018) is er nu The Mandalorian, de eerste live-action Star Wars-serie, over een personage dat sprekend lijkt op Boba Fett. Net als Fett is de Mandalorian (Pedro Pascal) een zwijgzame premiejager in een gezichtsbedekkend harnas. Het zou Fett kunnen zijn, maar die viel in Return of the Jedi (1983) in de dodelijke Sarlacc pit. Wie is de Mandalorian? De eerste aflevering, te zien op de nieuwe streamingdienst Disney+, roept alleen meer vragen op.

The Mandalorian, geregisseerd door Jon Favreau (Iron Man, The Lion King), speelt vlak na het instorten van het Keizerrijk in Return of the Jedi. Er wordt veel gehint naar de onrustige periode waarin de galaxy far, far away zich bevindt, maar die chaos is nog niet echt voelbaar. Spannend is de rol van Werner Herzog als geheimzinnige opdrachtgever met banden met het Keizerrijk. Vrij radicaal is het ruimte-western-jasje waarin alles is gehesen, compleet met gerommel in een cantina en een rodeo. De Mandalorian is van het type eenzame cowboy. Met de keuze voor zo’n specifiek genre lijkt The Mandalorian minder behoudend dan eerder Star Wars-werk van Disney dat sommigen teleurstelde. Typisch Star Wars is wel weer de combinatie van slapstick in de actiescènes en de complete ernst in de plot.

Ondanks het enorme budget, geschat zo’n 13 miljoen euro per aflevering (vergelijkbaar met het laatste seizoen van Game of Thrones), ogen de decors wat uitgekleed. Daarvoor compenseren wel de fysieke, tastbare manier waarop de serie het universum tot leven roept, de duistere soundtrack met western-elementen, en de mysterieuze plot, met veel nieuwe verhaallijnen om uit te werken. Bij Disney lijken de grenzen van het Star Wars-universum nog niet in zicht.