Geruchten over Russische inmenging bij Nieuw-Zeelandse vogelverkiezing

De organisatie van de Vogel van het Jaar-verkiezing in Nieuw-Zeeland is wel wat schandalen gewend. Maar dat ze dit jaar te maken zouden krijgen met hardnekkige geruchten over Russische inmenging in het kiesproces, hadden ze bij natuurbeweging Forest & Bird waarschijnlijk ook niet verwacht.

Aanleiding voor de speculatie was een tweet van Forest & Bird. „Dat zijn best veel stemmen uit Rusland”, merkte de natuurbeweging maandag op bij een wereldkaart met alle landen waar mensen hebben gestemd in de populaire vogelverkiezing. Twitteraars gingen vervolgens met het bericht aan de haal.

Het was niet de eerste keer dat de Bird of the Year-wedstrijd omgeven wordt door controverse. Vorig jaar kreeg een aalscholversoort plotseling meer dan driehonderd stemmen vanaf hetzelfde ip-adres. Een Australiër bleek achter de fraudepoging te zitten, de aalscholver verloor zijn illegale stemmen. In voorgaande jaren probeerden andere schimmige figuren via soortgelijke hacks vogels als de kokako en de witwangreiger aan de overwinning te helpen.

Dat de vogelverkiezing geregeld het doelwit is van fraudepogingen, zal ook te maken hebben met haar populariteit. Dit jaar stemden bijna 44.000 mensen. Ter vergelijking: de winnaar van de burgemeestersverkiezing in hoofdstad Wellington vorige maand kreeg er 27.000. De wedstrijd wordt sinds 2005 jaarlijks gehouden, en heeft een erelijst met soorten als de Australische purperkoet en de maorimangrovezanger. In 2014, toen de verkiezing eenmalig over de Zeevogel van het Jaar ging, pakte de elfenstern de zege.

Gecoördineerde steun uit Rusland?

Naarmate de verkiezingen in de loop der jaren populairder werden, nam ook de felheid van de competitie toe. Vogeladepten voeren actief campagne voor hun favoriete soort, compleet met speciale accounts op sociale media. Een Instagram-campagne voor de zwartsnavelmeeuw veroorzaakte twee jaar geleden ophef met beledigingen aan het adres van concurrerende vogels - de kiwi kreeg zelfs toegeworpen dat hij een „fat flightless fuck” was.

Bemoeienis vanuit Moskou zou een nog groter schandaal zijn - ware het niet dat er van de geruchten niets blijkt te kloppen.

De organisatie weet zeker dat de Russen niet met de stemmen hebben gerommeld, zegt woordvoerder Megan Hubscher tegen Radio New Zealand. Om de verkiezingen dit jaar zo ordelijk mogelijk te laten verlopen, verplichtte Forest & Bird voor het eerst een stembevestiging via e-mail. „We hebben alle ip-adressen en stemmen gecontroleerd, en het ziet er goed uit”, aldus Hubscher. Het aantal Russische stemmen, 193, was bovendien kleiner dan de aantallen uit het Verenigd Koninkrijk (682) en de Verenigde Staten (563).

„Waarschijnlijk zijn het gewoon Russische vogelaars die mee hebben gedaan aan de verkiezing”, aldus Hubscher. Russen hebben namelijk een thuisfavoriet in de verkiezing. De rosse grutto, winnaar in 2015, trekt jaarlijks helemaal van Siberië naar Nieuw-Zeeland. „De competitie staat open voor iedereen, dus Russen zijn ook welkom om mee te doen”, zegt Hubscher. „Als je complottheorieën zoekt, kan je die op Twitter altijd wel vinden.”

Het ultieme bewijs dat Rusland zich nergens mee heeft bemoeid, is misschien wel de uitslag: de half Russische rosse grutto is in de top vijf nergens te bekennen. De verkiezing werd gewonnen door de geeloogpinguïn, een solitair levende vogel die bekendstaat om zijn harde schreeuw.

Bekijk hier de winnende geeloogpinguïn, in Nieuw-Zeeland ook wel bekend als de hoiho: