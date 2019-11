Neergeschoten Nederlandse advocaat uit ziekenhuis

De Nederlandse advocaat Philippe Schol die vorige week net over de grens bij Enschede werd neergeschoten, is ontslagen uit het ziekenhuis, meldt persbureau ANP dinsdag. Tegenover omroep RTV Oost zegt de 43-jarige Schol dat het „naar omstandigheden weer redelijk” met hem gaat.

De advocaat werd vorige week woensdag vlak bij zijn huis in de Duitse plaats Gronau beschoten vanuit een rijdende Volkswagen Polo. Daarin zouden meerdere mensen hebben gezeten. Over eventuele motieven is nog niets bekend. Volgens het Duitse Openbaar Ministerie is in de zaak niemand opgepakt.

Schol werd bedreigd. De Orde van Advocaten schakelde onlangs het meldpunt voor bedreigde advocaten voor hem in. Dat meldpunt werd ingesteld door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) na de moord op advocaat Derk Wiersum in Amsterdam. Volgens een NCTV-woordvoerder zijn na de melding „maatregelen” getroffen.

Faillissement

Aanleiding voor de melding was een beschieting van een sportschool in Losser in de nacht van 2 op 3 oktober, zei de Overijsselse deken van de Orde van Advocaten eerder tegen NRC. De beschieting had volgens hem te maken met het faillissement dat Philippe Schol, naast advocaat ook curator, precies een jaar ervoor uitsprak over dat fitnesscentrum.