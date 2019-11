Nabestaanden Sandy Hook mogen wapenfabrikant aanklagen

Nabestaanden van slachtoffers die in 2012 werden doodgeschoten op de Amerikaanse basisschool Sandy Hook mogen wapenfabrikant Remington aanklagen, omdat de schutter mogelijk door diens reclame was geïnspireerd. Het Amerikaanse Hooggerechtshof is dinsdag tot dat oordeel gekomen, meldt persbureau AP. De uitspraak kan grote gevolgen hebben voor andere rechtszaken over schietincidenten in de Verenigde Staten.

Lees verder: ‘Doe íets’, zegt een groeiend deel van de Amerikanen

Bij de schietpartij op de Sandy Hook School in Newton, in de staat Connecticut, werden 26 mensen doodgeschoten, onder wie twintig kinderen. De 20-jarige schutter schoot vervolgens zichzelf dood. De families van negen slachtoffers en een overlevende daagden Remington voor de rechter.

Volgens de aanklacht was het wapen van de schutter, een Bushmaster AR-15, zo gevaarlijk dat het nooit aan een groot publiek verkocht had mogen worden door Remington. Verder vinden de nabestaanden dat het bedrijf zich met marketing vooral richt op jonge, risicovolle mannen door product placement in gewelddadige videogames. Medestanders van de wapenfabrikrant vinden dat enkel de schutter verantwoordelijk is voor zijn daden.

Remington is een van de oudste wapenfabrikanten van de VS en werd opgericht in 1816. Sinds enkele jaren ziet het bedrijf teruglopende verkopen en laten investeerders het afweten. Vorig jaar ging het bedrijf bijna failliet. Veel winkelketens beperken de verkoop onder druk van de publieke opinie. Vooral de dodelijke schietpartij op een school in Florida in februari vorig jaar heeft geleid tot een roep voor strengere regels bij de verkoop van wapens. Tweederde van de Amerikanen zou voor verdere beperking zijn. Maar ook de dalende criminaliteitscijfers en de verminderde populariteit van de jacht hebben geleid tot een daling van de verkopen. In 2015 had het bedrijf volgens de New York Times nog een omzet van 809 miljoen dollar (ongeveer 800 miljoen euro).