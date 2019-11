Man aangehouden die zichzelf dreigde op te blazen om sinterklaastraditie

Een 49-jarige man uit Den Haag is maandag aangehouden omdat hij had gedreigd zichzelf op te blazen om zo op te komen voor de ‘sinterklaastraditie’. Dat meldt de politie dinsdag. In de woning van de man werden geen explosieven aangetroffen. Donderdag wordt besloten of hij langer mag worden vastgehouden.

De Hagenaar plaatste het dreigement, dat was gericht aan tegenstanders van Zwarte Piet, afgelopen weekend op Facebook. Volgens de politie zorgde dat voor onrust op sociale media. De Hagenaar heeft spijt van zijn reactie en was geschrokken van wat zijn bericht teweeg bracht, aldus de politie. Volgens de politie zijn de afgelopen dagen over en weer „stevige uitlatingen” op sociale media gedaan door voor- en tegenstanders van Zwarte Piet, maar overschreed de Hagenaar daarbij een grens.

Demonstraties

Vrijdagavond werd een landelijk congres van actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) in Den Haag verstoord door tientallen mannen. Zij sloegen ruiten in, vernielden auto’s en staken vuurwerk af. Vijf mannen werden aangehouden, onder wie een 25-jarige die nog vastzit. Hij wordt woensdag voorgeleid.

KOZP heeft tot nu toe in elf gemeenten, waaronder Den Haag, en op Curaçao demonstraties aangekondigd. De actiegroep zei afgelopen weekend daarbij zelf hun beveiliging te gaan organiseren, omdat zij geen vertrouwen hebben in beveiliging van de politie. Het is nog onduidelijk op welke locatie KOZP zaterdag in Den Haag mag demonstreren. De organisator van de Haagse intocht heeft voor- en tegenstanders van Zwarte Piet die actie willen voeren, verzocht thuis te blijven.

Dit jaar zijn voor het eerst geen zwarte pieten te zien op nationale televisie en bij de landelijke intocht. Die vindt komende zaterdag plaats in Apeldoorn. Omroep NTR kondigde eerder al aan dat in het Sinterklaasjournaal alleen nog roetveegpieten zouden verschijnen. In de eerste aflevering van maandag waren nog helemaal geen pieten te zien.