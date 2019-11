Lionel Barber stopt na 14 jaar als hoofdredacteur Financial Times

Lionel Barber treedt in januari na veertien jaar af als hoofdredacteur van de Britse zakenkrant The Financial Times (FT). Dat heeft hij dinsdag bekendgemaakt. De 64-jarige journalist werkte 34 jaar voor het zalmkleurige dagblad.

Barber begon zijn carrière op zijn 23ste bij de Schotse krant The Scotsman. Na drie jaar maakte hij de overstap naar The Sunday Times, om in 1985 terecht te komen bij The Financial Times. Bij de zakenkrant bekleedde hij talloze functies, van economieredacteur tot correspondent in Brussel en nieuwschef.

In 2005 ging hij aan de slag als hoofdredacteur van The Financial Times. Onder zijn leiding werd een aantal grote veranderingen doorgevoerd. Zo koos Barber in 2013 na een bezoek aan techwalhalla Silicon Valley voor een radicale omslag van print naar digitaal. Volgens de destijds zeer vernieuwende digital first-strategie kwam de website voortaan op de eerste plek komen te staan, en de papieren krant op de tweede. Om dit te kunnen bewerkstelligen, was volgens Barber een „grote culturele verschuiving” nodig. Hij ontsloeg 35 van de zeshonderd redacteuren en nam tien nieuwe mensen aan in „digitale rollen”. Vanaf dat moment moesten redacteuren niet alleen nadenken over de onderwerpen van hun stukken, maar ook over de vorm: van traditionele artikelen tot – hippe – blogs.

Verbreding onderwerpkeuze

In 2015 kwam weer een grote verandering. In dat jaar nam Nikkei de krant over voor zo’n 1,3 miljard pond (bijna 1,2 miljard euro). Het Japanse bedrijf wilde onder meer profiteren van de kennis die FT in huis heeft over digitaal publiceren.

Ook is de focus van FT onder Barbers vleugels verbreed. Waar de krant zich eerder bijna uitsluitend richtte op economisch nieuws, schrijft zij nu ook over niet-financiële onderwerpen. De afgelopen jaren had FT onder meer onthullingen over misdragingen door leden van de Presidents Club en reclamebureaubaas Martin Sorrell. De wijzigingen hebben de Britse krant geen windeieren gelegd. Wereldwijd heeft FT meer dan een miljoen betalende abonnees. 75 procent van hen leest de krant digitaal.

Dit succes is natuurlijk niet alleen te danken aan Barbers inzichten. De krant is al decennia een digitale voorloper. Zo had The Financial Times aan het einde van de jaren negentig al een omvangrijke internetredactie en begon de krant als een van de eerste geld te vragen voor online lezen. Ook was het FT die begon met het ‘metered model’, waarbij niet-abonnees een aantal artikelen per maand gratis kunnen lezen. Dit model is door veel kranten, ook NRC, overgenomen.

Vrouwelijke opvolger

Het is nog niet bekend wat Barber nu gaat doen. Wel is zijn opvolger meteen benoemd: Roula Khalaf neemt het stokje begin 2020 over. Ze wordt de eerste vrouwelijke hoofdredacteur van de krant.

Khalaf is geen onbekend gezicht op de FT-redactie, ze werkt al 24 jaar voor het dagblad; onder meer als correspondent in Noord-Afrika en chef van de buitenlandredactie. Ze zetelt sinds 2016 in de hoofdredactie als adjunct-hoofdredacteur. Nikkei-topman Tsuneo Kita zegt dat Khalaf de afgelopen jaren „integriteit, doortastendheid en een goed beoordelingsvermogen” heeft laten zien.