Kabinet in hoger beroep tegen uitspraak IS-kinderen

Het kabinet gaat in hoger beroep tegen de uitspraak die Nederland verplicht zich maximaal in te spannen om de 56 kinderen van Nederlandse uitreizigers terug te halen. Dat schrijven minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) en Stef Blok (Buitenlandse Zaken, VVD) dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer.

De rechtbank in Den Haag bepaalde maandag dat de Nederlandse staat een inspanningsverplichting heeft om kinderen van vrouwen die naar IS-gebied in Syrië of Irak zijn gereisd, terug te halen. Deze verplichting geldt niet voor de vrouwen zelf. Het kort geding was aangespannen door 23 vrouwen die samen 56 kinderen hebben. Het gaat om vrouwen die zijn afgereisd naar Syrië of Irak.

De vrouwen en kinderen verblijven momenteel onder moeilijke omstandigheden in de Koerdische vluchtelingenkampen Al-Hol of Al-Roj in het noorden van Syrië. Momenteel is dat gebied zeer instabiel door het vertrek van Amerikaanse militairen uit het gebied en na de inval van Turkije.

Het standpunt van het kabinet is nog altijd dat IS-strijders in de regio berecht moeten worden. Wat de kinderen betreft moet het kabinet dat beleid aanpassen, vond de rechter in Den Haag. De meeste kinderen zijn nog onder de 12 jaar oud en hebben allemaal de Nederlandse nationaliteit.

Dreiging

De kinderen leven in de kampen volgens de rechter onder dreiging van „bombardementen, seksueel misbruik, marteling, de afwezigheid van onderwijs, kindersterfte, ijzige kou in de winter, overbevolking, vermijdbare ziektes, indoctrinatie en een gebrek aan water, voedsel en sanitaire voorzieningen en medische zorg”. De vrouwen wisten volgens de rechter echter waar zij aan begonnen toen zij naar het strijdgebied reisden.

Volgens de laatste cijfers van de AIVD verblijven er nog ongeveer 55 Nederlandse volwassenen en 90 kinderen in Syrische detentiekampen. Turkije is maandag begonnen met het terugsturen van buitenlandse IS’ers naar de landen van herkomst. Maandag werd onder meer een Amerikaan teruggestuurd.

Volgens Turkije zitten er ongeveer 1.200 IS-strijders vast onder het bewind van de Turken. Daarnaast zijn er nog eens 287 aan IS’ers gevangenen genomen tijdens de recente militaire operatie van Turkije in het noordoosten van Syrië.