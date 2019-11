Israëlische raket doodt ‘tijdbom’ van Islamitische Jihad

Het Israëlische leger heeft dinsdag met een raketaanval Baha Abu al-Ata gedood, een prominente commandant van de radicale Islamitische Jihad in de Gazastrook. De actie leidde meteen tot een tegenoffensief vanuit Gaza. Tientallen raketten werden afgevuurd op doelen in het zuiden van Israël. Israëlische burgers in het gebied tussen Gaza en Tel Aviv moesten daardoor massaal de schuilkelders opzoeken. Ook in de ruim 800.000 inwoners tellende stad Gaza gingen weinig mensen de straat op, de hele ochtend klonk periodiek gedreun van afgevuurde raketten en andere explosies.

Later dinsdagochtend voerde de Israëlische luchtmacht weer een aanval uit op twee strijders van Islamitische Jihad, die volgens het leger op het punt stonden raketten af te vuren. Daarbij is één Palestijn gedood.

Al-Ata werd dinsdagochtend vroeg gedood in zijn woning in Gaza. Ook zijn vrouw en een neef kwamen om. het leven bij de Israëlische actie. Volgens Israël was hij de commandant van Islamitische Jihad betrokken bij talrijke terreuracties op doelen in Israël. Ook zou hij een grote actie hebben beraamd. Israël omschreef hem als „een tijdbom”. Zijn lichaam werd enkele uren later vanuit een ziekenhuis overgebracht naar een moskee, waarna Al-Ata zou worden begraven. Islamitische Jihad streeft sinds zijn oprichting in 1981 naar de vernietiging van Israël. Het werkt nauw samen met Hamas, dat Gaza controleert. Beide organisaties ontvangen al geruime tijd steun van Iran.

Politiek gevoelig moment

De liquidatie van Al-Ata zou kunnen duiden op een hervatting van het Israëlische beleid om prominente radicale Palestijnse leiders te doden. De voorbije jaren leek het daarvan te zijn afgestapt. Bijna gelijktijdig doodde Israël dinsdag in Damascus een andere prominente figuur van Islamitische Jihad, Akram al-Ajouri, ook met een raketaanval op zijn huis.

De aanval op Al-Ata komt op een politiek gevoelig moment. In Israël probeert oppositieleider Gantz een nieuwe regering te formeren. Daarna kan hij mogelijk de demissionaire premier Netanyahu opvolgen.

Aan Palestijnse zijde werd intussen juist de laatste weken gesproken tussen Hamas en de Palestijnse Autoriteit over nieuwe parlements- en presidentsverkiezingen in de Palestijnse gebieden, de eerste sinds 2006.

Voor de bevolking van Gaza is de nieuwe uitbarsting van vijandelijkheden geen verrassing. Velen gaan ervan uit dat vrede met Israël hoe dan ook onmogelijk is. „Zij bezetten ons land en dat zal alleen stoppen als zij sterven of wij”, zegt Mahmoud Gazali (34), die in mei een broer en een neef verloor bij een raketinslag in hun appartement. Het gebouw is weer opgelapt, alleen de twee bovenste etages ontbreken sinds het bombardement.

Anderen worden mismoediger om de al ruim een decennium durende blokkade van de Gazastrook, slechte economische situatie en het gebrek aan uitzicht op een betere toekomst. Bijna de helft van de arbeidsbevolking is werkloos en ruim tweederde van de jongeren is dat ook. Ook het aantal psychische klachten neemt snel toe.

„Ik ben altijd bang sinds ik mijn zoon van 13 jaar vorig jaar verloor bij een raketinslag”, vertelt Maha Kuhail (35), een alleenstaande onderwijzeres. „Steeds als een van mijn kinderen klaagt over buikpijn ben ik als de dood dat ik weer een kind verlies en ren ik naar de dokter. Sindsdien slaap ik met mijn resterende drie kinderen in hetzelfde bed.”