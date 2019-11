Hoe overleef je de groepsapp van je werk?

De laatste tijd krijg ik steeds vaker de vraag hoe je de groepsapp van het werk overleeft. Of je mensen mag ontslaan die daar details over hun nare buikgriep delen, of je er collega’s moet feliciteren of juist niet, of je een dag vrij mag nemen als je GEK wordt van alle meldingen – lieve mensen, ik weet het niet. Sterker nog, ik weet helemaal niets over groepsapps op het werk. Ik zou het dolgraag willen, maar mijn collega’s houden me er angstvallig uit omdat ze bang zijn in deze rubriek terecht te komen – en terecht.

En dus informeerde ik er maar eens naar op Twitter, hoe mensen de werkapp overleven. Er ging een wereld voor me open.

Want het is oorlog, in de meeste teamapps, zo blijkt. Oorlog tussen de collega’s die de app de hele dag volspammen met recepten, kattenfilmpjes en meldingen over hun laatste steenpuisten, met aan de andere kant de collega’s die een diepe haat hebben voor de groepsapp maar er niet uit kunnen omdat ze anders te veel informatie missen, zoals roosterwijzigingen of vergaderingen die later beginnen.

Die oorlog kun je alleen overleven „zoals je een zandstorm overleeft”, mailde een collega, „of een wandeling door de Kalverstraat, of tinnitus: zoveel mogelijk proberen te negeren, dus meldingen uitzetten”.

Anders word je horendol. Horendol van de veertig keer ‘gefeliciteerd’ als een collega jarig is. Horendol van de veertig keer ‘bedankt’ of ‘fijn’ of ‘goed geregeld’ als iemand voor een zieke een cadeautje heeft gekocht; gek van de veertig vinkjes als bevestiging na het invullen van de enquêtes voor de profielwerkstukken van iemands kind – o man.

Ik zou zeggen: stop gewoon met al die nutteloze meldingen. Stop allereerst met het typen van ‘ik ook’, en stop daarna met vage mededelingen als ‘ik voel me niet lekker’ (BEN JE NOU ZIEK OF NIET), stop met „spirituele rukspreuken met zonsondergangfoto’s”, zoals een lezer schreef en stop met die „schijtemoji van die twee gevouwen handen”. Stop gewoon met ALLE emoji’s in de werkapp. Veel dank, namens de haters.

Maar IETS BETER LEZEN zou ook al HEEL VEEL helpen, zo schreven mensen (ik heb nog nooit zo veel kapitalen gekregen als op dit onderwerp). Dus als iemand vraagt of er ‘morgen iemand de vergadering voor me kan waarnemen’ of: ‘wil je alleen reageren als je MEEGAAT met het teamuitje’, reageer dan niet met: ‘ik kan niet’, ‘ik kan vrijdag’, ‘ik heb al een andere meeting’, ‘jammer, ik kan niet’, ‘kun jij dinsdag voor míj waarnemen’, MAAR REAGEER ALLEEN ALS JE KUNT OF ALS JE WÉL MEEGAAT.

Waar we ook mee stoppen in de werkapp: met opscheppen over je functioneren. Dat je zo’n „geweldige presentatie bij de klant hebt gegeven” en dan de slijmballen die reageren met ‘cool’, ‘topper!” Daar heb je LinkedIn voor.

Ook vreselijk: mensen die gezellige een-tweetjes gaan doen in de app en dat alle andere collega’s dan moeten meelezen – „get a room”, schreef iemand, of beter nog: maak daar een aparte app voor.

Dat werd sowieso vaak geopperd: maak aparte groepapps voor gelijkgestemden. Zo las ik over een groepje gynaecologen dat een serieuze groepsapp had voor werkgerelateerde zaken én een groep getiteld ‘de vrolijke gynaecoloog’ (ik durfde niet te vragen wat ze daar delen, ik hoop geen foto’s).

Over foto’s gesproken: stop met al die fotobombardementen van teamuitjes, borrels of recepties en KIES GEWOON ÉÉN FOTO EN KLAAR. Kinderfoto’s en die van huisdieren zijn verboden, „mits pasgeboren”, zo vonden veel mensen.

Let er bij zo’n geboorte dan nog wel even op dat er geen bloederige details, tepels of stukken navelstreng te zien zijn. Mits per ongeluk verstuurd. Dan mag wél alles, zo hoorde ik.

Een per abuis verstuurde naaktfoto bijvoorbeeld, is natuurlijk hartstikke prima. Net als per ongeluk opgenomen genante gesprekken, dronken borrelfoto’s van collega’s die dat liever geheim hadden gehouden of het geroddel over collega’s die GEWOON IN DE APP ZITTEN – heerlijk. „Ik lees sowieso alleen de appjes die beginnen met ‘oeps, verkeerde groep’”, schreef een twitteraar.

Is er dan helemaal niemand blij met de appgroep van het werk? Natuurlijk wel. Maar die waren zwaar in de minderheid en weten waarschijnlijk niet dat ze gehaat worden door hun collega’s – ik denk dat we daar eerlijk over moeten zijn.

Er zijn zelfs mensen die MET OPZET elke morgen een quote van de dalai lama op de werkapp zetten, een ‘woke up this morning-selfie’, en een bloemenfoto, puur om de groepsapp te saboteren. Lieve mensen, dat is de oplossing niet.

De échte oplossing is natuurlijk een stilte-app. Een app waarvan iedereen lid is maar waarin NIETS gebeurt. Geen berichten, geen emoji’s, geen ergernissen. Ik zeg doen.

Moedig voorwaarts sowieso.

Hoe was jouw werkweek? Japke-d. Bouma wil het graag weten. Tips via @Japked op Twitter.