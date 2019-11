Geliquideerde advocaat Wiersum werd wekenlang geobserveerd

De in september geliquideerde strafrechtadvocaat Derk Wiersum werd de weken voor zijn dood geobserveerd door criminelen. Dat blijkt uit politieonderzoek, bevestigt de politie dinsdag na berichtgeving van De Telegraaf.

Ook is dinsdag bekend geworden dat er waarschijnlijk drie auto’s zijn gebruikt bij de liquidatie. Een gestolen Volkswagen Transporter en een gestolen Renault Mégane zijn volgens de politie gebruikt voor „verschillende voorverkenningen”. Een witte Opel Combo, die in Almere is gevonden, was vermoedelijk de vluchtauto.

Vlak na de moord zaten er volgens de recherche twee personen in de Opel: de schutter en een bestuurder. Toen de wagen werd gevonden, is één persoon gearresteerd. Hij zit nog steeds vast. Het is onduidelijk of de politie denkt dat hij de schutter of de chauffeur is. Ook de Renault en de Volkswagen zijn teruggevonden; de Renault was gedeeltelijk uitgebrand.

Camerabeelden

Voor het onderzoek heeft de politie onder meer beelden van omgevingscamera’s bekeken. Hierop zou te zien zijn dat de auto’s sinds augustus rondreden in de buurt van de woning van Wiersum in de Amsterdamse wijk Buitenveldert, waar hij werd doodgeschoten. De lange observatieperiode laat volgens de politie zien dat de liquidatie op een professionele manier is voorbereid.

Wiersum was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige die heeft verklaard over een aantal liquidaties waar Ridouan Taghi - de meestgezochte crimineel van Nederland - achter zou zitten. Vermoed wordt dat Taghi ook verantwoordelijk is voor de moord op Wiersum. Een week nadat B. een kroongetuigendeal met justitie sloot, werd diens broer Reduan ook al geliquideerd.

Dinsdagavond zal het politie-onderzoek uitgebreid besproken worden in Opsporing Verzocht, vertelt een politiewoordvoerder desgevraagd. De politie vraagt burgers om informatie over de gebruikte auto’s en de inzittenden.