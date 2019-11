Geëngageerde stripmakers starten nieuw blad

De beschaving voorbij heet het eerste nummer van het nieuwe striptijdschrift Aline, dat komende vrijdag wordt gepresenteerd in cultuurcentrum WG Kunst in Amsterdam. Met Aline geeft een groep geëngageerde stripmakers zijn visie op de actualiteit. Het is de bedoeling dat ieder nummer een ander thema belicht. De eerste editie is opgehangen aan doembeelden, erna zullen vlees en plastic aan de orde komen. Volgens stripmaker en initiatiefnemer Wasco (pseudoniem van Henk van der Spoel, 1957) is engagement het vertrekpunt. „We willen graag hoog en zwaar inzetten. We stellen onszelf steeds de vraag waar wij staan, als mens en kunstenaar. Het wordt er persoonlijk en eerlijk van.”

Aline wordt uitgegeven door The Blue Orange in een oplage van 1250 exemplaren. De eerste nummers verschijnen dankzij subsidie en crowdfunding, in de hoop dat straks de kosten deels gedekt kunnen worden met abonnementen.

Discussies

De acht auteurs van het eerste nummer hebben hun bijdragen in elkaars bijzijn geschreven en getekend in het Amsterdamse cultuurcentrum WG Kunst, in het kader van een groter kunstproject dat naast het tijdschrift ook een expositie omvat. Wasco: „Dat proces werkte heel verhelderend. Vanwege het thema ontstonden er discussies. Je ziet dan ook hoe je je verhoudt tot het onderwerp, de wereld en elkaar.”

Wasco zocht naar een mix van jonge makers en gevestigde namen. Op beeldend niveau is dat mooi zichtbaar: de jonge garde werkt ruiger en experimenteler. Hun strips steken energiek en expressief af tegen het veel klassiekere stripwerk van mensen als Typex (bekend van zijn illustraties voor Oor, NRC en de bekroonde Warhol-biografie Andy) en Wasco zelf.

Lees ook: Monsters als totaalkunstwerk

De boodschap die de jonge auteurs uitdragen is rechtlijnig. De doemscenario’s hebben voornamelijk betrekking op het klimaat en emotionele degeneratie. Het gaat over bewustwording, verantwoordelijkheid en Tinder en wordt bovendien eensluidend en letterlijk gesouffleerd: wat we allemaal wel niet zouden moeten doen om het tij te keren.

Alleen Ludwig Volbeda onttrekt zich aan dit stramien. Zijn stemmige collage-pagina’s zijn opgebouwd uit losse illustraties met verbindende poëtische zinnen. Zijn boodschap schuurt en geeft de lezer gelegenheid om zelf na te denken: ‘Het water steeg op / we verstonden elkaar niet meer / de kinderen tekenden de zon steeds groter.’

Stripblad Aline wordt vrijdag 15 november om 17 uur gepresenteerd in WG Kunst, Marius van Bouwdijk Bastiaansestraat 28 in Amsterdam, tegelijk met de expositie van werk van Aline-auteurs: Typex, Ludwig Volbeda, Wasco, Jeroen Funke, Anne Staal, Charlotte Dumortier, Shamisa Debroey en Sanne Boekel. De tentoonstelling is te zien tot en met 24 november.