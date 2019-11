Franse politie maakt einde aan snelwegblokkade Catalaanse demonstranten

De Franse politie heeft dinsdagochtend een einde gemaakt aan de blokkade van een grensovergang tussen Frankrijk en Spanje, melden internationale persbureaus. De snelweg AP7, die Frankrijk en Spanje verbindt, werd sinds maandagochtend geblokkeerd door de Catalaanse beweging Tsunami Democràtic.

De politie heeft meerdere mensen aangehouden en de betonnen blokken en andere versperringen verwijderd. Het grootste deel van de demonstranten is de Spaanse grens over gedreven. Inmiddels is ook de Spaanse politie ingezet.

Concerten

Aan de blokkade, die plaatsvond bij de Spaanse gemeente La Jonquera, deden zo’n tweeduizend mensen mee. De beweging was van plan om de snelweg drie dagen lang te versperren. In eerste instantie werd de weg geblokkeerd met auto’s, maar later werd er een kamp met een podium opgezet om concerten te houden.

De blokkade leidde maandag tot lange files. In de loop van de middag werd het verkeer omgeleid door de autoriteiten aan beide kanten van de grens.

In Catalonië worden sinds vorige maand massale protesten gehouden tegen de veroordeling van enkele separatistenleiders. Zij kregen celstraffen tot dertien jaar opgelegd voor opruiing rond het onafhankelijkheidsreferendum twee jaar geleden. In Barcelona gingen vorige maand tienduizenden mensen de straat op om te demonstreren.